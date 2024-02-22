Doğum Günü İçin Seçtiği Oversize Ceket Kombiniyle Dillere Düşen Demet Özdemir Memura ve Nicelerine Benzetildi
Doğum Günü İçin Seçtiği Oversize Ceket Kombiniyle Dillere Düşen Demet Özdemir Memura ve Nicelerine Benzetildi
Doğum gününü çılgınlar gibi kutlayan Demet Özdemir'in özel gecesi için seçtiği oversize ceket kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Son olarak 'Adım Farah' dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ve çok da merak edilen isimlerden.
Instagram'da 16 milyon takipçisi olan- ki bu genel düşünüldüğünde epey yüksek bir sayı, Demet Özdemir, hem özel hayatı, hem dansa olan tutkusuyla öne çıkıyor. Kombinleri ise kimileri tarafından yerden yere vuruluyor, kimilerinin de zevkine tam hitap ediyor!
Son birkaç saattir ise çılgınlar gibi kutladığı doğum günüyle gündemde kendisi! Belki denk gelmişsinizdir, doğum gününe giriş yapmadan önce muhabirlerin sorularını cevaplayan Demet Özdemir, kıyafete ayırdığı bütçe açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Fakat doğum günü gecesinden fotoğraflar ve videolar yayılmaya devam ediyor. Henüz Demet Özdemir'in bir paylaşımı olmasa da gayet net takip edebiliyoruz geceyi!
Doğum gününü kalabalık bir grup arkadaşıyla Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan oyuncunun o anları her ne kadar X'te büyük rağbet gördüyse de 👇
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Şöyle baştan aşağı görebileceğiniz 👇 kombinine de genel görünümüne de yorumlar da gecikmedi tabii. Hatta dillere düştü desek daha yerinde olacak...
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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