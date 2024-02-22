Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Doğum Günü İçin Seçtiği Oversize Ceket Kombiniyle Dillere Düşen Demet Özdemir Memura ve Nicelerine Benzetildi

Doğum Günü İçin Seçtiği Oversize Ceket Kombiniyle Dillere Düşen Demet Özdemir Memura ve Nicelerine Benzetildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.02.2024 - 09:31

Doğum gününü çılgınlar gibi kutlayan Demet Özdemir'in özel gecesi için seçtiği oversize ceket kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son olarak 'Adım Farah' dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ve çok da merak edilen isimlerden.

Son olarak 'Adım Farah' dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ve çok da merak edilen isimlerden.

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan- ki bu genel düşünüldüğünde epey yüksek bir sayı, Demet Özdemir, hem özel hayatı, hem dansa olan tutkusuyla öne çıkıyor. Kombinleri ise kimileri tarafından yerden yere vuruluyor, kimilerinin de zevkine tam hitap ediyor!

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan- ki bu genel düşünüldüğünde epey yüksek bir sayı, Demet Özdemir, hem özel hayatı, hem dansa olan tutkusuyla öne çıkıyor. Kombinleri ise kimileri tarafından yerden yere vuruluyor, kimilerinin de zevkine tam hitap ediyor!

Son birkaç saattir ise çılgınlar gibi kutladığı doğum günüyle gündemde kendisi! Belki denk gelmişsinizdir, doğum gününe giriş yapmadan önce muhabirlerin sorularını cevaplayan Demet Özdemir, kıyafete ayırdığı bütçe açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Son birkaç saattir ise çılgınlar gibi kutladığı doğum günüyle gündemde kendisi! Belki denk gelmişsinizdir, doğum gününe giriş yapmadan önce muhabirlerin sorularını cevaplayan Demet Özdemir, kıyafete ayırdığı bütçe açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat doğum günü gecesinden fotoğraflar ve videolar yayılmaya devam ediyor. Henüz Demet Özdemir'in bir paylaşımı olmasa da gayet net takip edebiliyoruz geceyi!

Fakat doğum günü gecesinden fotoğraflar ve videolar yayılmaya devam ediyor. Henüz Demet Özdemir'in bir paylaşımı olmasa da gayet net takip edebiliyoruz geceyi!

Doğum gününü kalabalık bir grup arkadaşıyla Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan oyuncunun o anları her ne kadar X'te büyük rağbet gördüyse de 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şöyle baştan aşağı görebileceğiniz 👇 kombinine de genel görünümüne de yorumlar da gecikmedi tabii. Hatta dillere düştü desek daha yerinde olacak...

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?