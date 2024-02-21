Melis Sezen Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Attila Bingöl'le Yolları Ayırdı: Akıllara Demet Özdemir İş Birliği Geldi
Melis Sezen Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Attila Bingöl'le Yolları Ayırdı: Akıllara Demet Özdemir İş Birliği Geldi
Melis Sezen ve yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Atilla Bingöl'ün ayrıldığı ortaya çıktı. Akıllara Atilla Bingöl'ün, Melis Sezen'in daha önce tatsızlık yaşadığı düşünülen Demet Özdemir'le yeni iş birliği geldi!
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Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle hayatımıza giren Melis Sezen'i tanımayanınız yoktur.
Hem ilk Altın Kelebek ödülünü aldığı anlarda "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" çıkışıyla hem enteresan dansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve merak edilen isimlerden biri kendisi.
Uzun bir süredir de iş insanı Atilla Bingöl ile deli dolu bir aşk yaşıyordu Melis Sezen. Zuma adlı restoranda baş başa yemek yiyen Melis Sezen ve yeni aşkı geçtiğimiz sene nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hatta Atilla Bingöl'ün Melis Sezen' doğum gününde DNA kiti almasıyla beraber iyice gündem olmuştu bu aşk. Kimilerine göre saçma kimilerine göre ise anlamlı olan hediye epey konuşulmuştu.
O zamandan bu yana tatiller kameralara yakalandıklarında yansıyan aşk dolu anlarla öne çıkan çiftten uzun bir süredir ses seda yoktu.
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Fakat geçtiğimiz saatlerde @2.sayfaofficial'ın haberiyle Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün bir hafta önce sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı!
Meseleyi duyan sosyal medya kullanıcıları ise Demet Özdemir detayını öne çıkarmadan edemedi. Belki denk gelmişsinizdir, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Demet Özdemir, yaklaşık üç ay önce Atilla Bingöl'le yeni bir iş anlaşması imzalamıştı.
"Ne alaka?" diyor olabilirsiniz ama buradaki asıl mesele daha bile eskilere dayanıyor aslında. Yine o meşhur Altın Kelebek gecesine dönüyoruz!
Mutlaka hatırlayanlarınız olacaktır, Altın Kelebek ödül gecesinde kırmızı halıda poz veren Demet Özdemir, Melis Sezen'in de giriş yaptığını görünce akıllara ziyan bir bakış atmıştı.
Hatta Melis Sezen ödülünü alırken Demet Özdemir'in alkış tutma şekli de konuşmasını dinlerkenki tavırları da epey dikkat çekmişti.
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İkilinin arasının çok da şen şakrak olmadığını düşündüğümüzde, sizce de Melis Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl'ün Demet Özdemir'le taze iş birliği tatsızlık çıkarmış olabilir mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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