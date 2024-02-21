Melis Sezen Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Attila Bingöl'le Yolları Ayırdı: Akıllara Demet Özdemir İş Birliği Geldi

Melis Sezen ve yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Atilla Bingöl'ün ayrıldığı ortaya çıktı. Akıllara Atilla Bingöl'ün, Melis Sezen'in daha önce tatsızlık yaşadığı düşünülen Demet Özdemir'le yeni iş birliği geldi!