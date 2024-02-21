Balkonda Seks Anısıyla Gündem Olan Deniz Cengiz Yayında Cüneyt Özdemir'e ve Yediği Lince Tepki Gösterdi

Bilmeyenleriniz için Tuluğ Özlü'nün 'Umarım Annem Duymaz' programının amacı kadın ve cinsellik konuları tüm açıklığıyla konuşabilmek, kadınların güçlenmesini destekleyen konuları normalleştirmenin yanı sıra, konuşma özgürlüğüne sahip olmanın da önemini vurgulamak.