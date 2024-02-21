Balkonda Seks Anısıyla Gündem Olan Deniz Cengiz Yayında Cüneyt Özdemir'e ve Yediği Lince Tepki Gösterdi
Balkonda Seks Anısıyla Gündem Olan Deniz Cengiz Yayında Cüneyt Özdemir'e ve Yediği Lince Tepki Gösterdi
Geçtiğimiz günlerde Tuluğ Özlü'nün 'Umarım Annem Duymaz' podcast'ine konuk olan Jet Sosyete'nin Deniz Cengiz'i seks anısıyla gündeme oturmuştu. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin üzerine Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Deniz Cengiz, hem Cüneyt Özdemir'e hem sosyal medyadan yediği lince tepki gösterdi. Detaylar 👇
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Gülse Birsel'in yazıp oynadığı Jet Sosyete dizisinde en aşko kuşko karakter İlayda'yı canlandıran Deniz Cengiz'i tanıyanlarınız vardır.
Jet Sosyete döneminde adını duyuran ve epey de ilgi çeken Deniz Cengiz uzun bir süredir ses getiren bir projede yer almıyor, haliyle ortalarda da yok.
Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde ansızın sosyal medyanın gündemine düştü kendisi.
Sebebiyse 3 Aralık 2023'te Tuluğ Özlü'nün "Umarım Annem Duymaz" podcast serisinde anlattığı kötü seks hikayesi.
Tuluğ Özlü'nün "arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?" sorusuna, ""Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. Ertesi gün buluştuk, annesi şey diyormuş; 'Ne oldu oğlum? Bu nasıl düşmek?'" diyerek cevap veren Deniz Cengiz, sosyal medya kullanıcılarının hem ilgisini hem tepkisini çekmişti.
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Büyüyen tepkilerin üzerine Cüneyt Özdemir ile Gündem programında yayına bağlanan Deniz Cengiz, ilk olarak "anneniz ne dedi?" sorusuna, "annem burada şu an, ne desin, gülüyor" diyerek yanıt verdi.
Ardından, "Sorun yok ya bunlarda. Bir de bu bir saatlik podcast'ın bir dakikası. Neler neler konuşuyoruz!" diyen Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir'den "Bir saat boyunca başka neler konuştunuz mesela?" sorusu gelince Tuluğ Özlü'nün kadın dayanışması odaklı programının detaylarını anlattı.
Ardından gözünden kaçmayan detayı da aktarmadan edemedi. Yayına bağlanmadan önce Tuluğ Özlü'nün diğer konuklarından kesitleri de izleyen ve Teoman'ın söylediklerine kahkaha atan Cüneyt Özdemir'e dikkat çekti.
"Teoman'ın kısmını dinlerken siz de güldünüz ama kadınlar bu hikayeleri anlatınca hala geriyoruz" açıklamasıyla olabilecek en kibar şekilde mesaj veren Deniz Cengiz, yayın sırasında yediği lince de tepki gösterdi.
Yayından birkaç saat sonra "İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek kadıkoyde izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" paylaşımında bulundu.
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Ablam her yerde seks yapmak nedir??
Bunlar ailece her haltı yiyorlar demek ki.