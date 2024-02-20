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Jet Sosyete'nin İlayda'sı Deniz Cengiz, Otoparkta Sevişme Anısı ile Sosyal Medyada Gündem Oldu

Jet Sosyete'nin İlayda'sı Deniz Cengiz, Otoparkta Sevişme Anısı ile Sosyal Medyada Gündem Oldu

Jet Sosyete seks
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 15:34

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Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisindeki İlayda karakteri ile ünlenen oyuncu Deniz Cengiz, 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast'te anlattığı sevişme anısı ile sosyal medyada gündem oldu.

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Tuluğ Özlü tarafından sunulan 'Umarım Annem Dinlemez'e katılan Deniz Cengiz, 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusuna cevap verdi.

Tuluğ Özlü tarafından sunulan 'Umarım Annem Dinlemez'e katılan Deniz Cengiz, 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusuna cevap verdi.

Deniz Cengiz o soruya, "Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. Ertesi gün buluştuk, annesi şey diyormuş; 'Ne oldu oğlum? Bu nasıl düşmek?'" diyerek cevap verdi.

Deniz Cengiz o soruya, "Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. Ertesi gün buluştuk, annesi şey diyormuş; 'Ne oldu oğlum? Bu nasıl düşmek?'" diyerek cevap verdi.

Jet Sosyete öncesi ve sonrası Instagram ve YouTube'da komedi içerikli skeçlerine devam eden Cengiz'in toplamda 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Jet Sosyete öncesi ve sonrası Instagram ve YouTube'da komedi içerikli skeçlerine devam eden Cengiz'in toplamda 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Deniz Cengiz'in gündem olan o anısı: 👇

O anıya gelen yorumlar: 👇

O anıya gelen yorumlar: 👇
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