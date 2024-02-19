4 Bacağı Felçli Bir Şekilde Bulunan Kedinin Zaman İçerisinde Yaşadığı Değişim Karşısında Gözleriniz Dolacak!

Yunanistan'da faaliyet gösteren 'Saaving Lives' isimli dernek, zor durumda olan sokak kedilerine sevgi dolu ellerde yeni bir hayat sunuyor. Faith isimli bir kediyi de dört ayağı felçli bir şekilde bulan dernek, kedinin sevgi dolu bir yuvada zaman içerisinde kat ettiği muhteşem yolu paylaştı.
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4 ayağı felçli olarak bulunan ve veterinerlerin de kaliteli bir yaşamı olamayacağı için uyutulması tavsiyesi verdiği Faith, sevgi dolu ellerde asla pes etmeyerek yeniden yaşama tutundu.
Sağlık testlerinden geçen Faith'in herhangi bir sorununun olmadığı belirlenirken, bacaklarını neden hareket ettirmediği ise bulunamadı. Ancak bacaklarını asla hareket ettirmiyordu...
Sevgi dolu ellerde yavaş yavaş bacaklarını hareket ettirmeye başlayan kedi, sabır ve şefkat ile sağlığına kavuşarak yeni bir hayata başladı.
İşte o kedi: 👇
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