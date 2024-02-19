4 Bacağı Felçli Bir Şekilde Bulunan Kedinin Zaman İçerisinde Yaşadığı Değişim Karşısında Gözleriniz Dolacak!

Yunanistan'da faaliyet gösteren 'Saaving Lives' isimli dernek, zor durumda olan sokak kedilerine sevgi dolu ellerde yeni bir hayat sunuyor. Faith isimli bir kediyi de dört ayağı felçli bir şekilde bulan dernek, kedinin sevgi dolu bir yuvada zaman içerisinde kat ettiği muhteşem yolu paylaştı.