ÇGHB Oyuncusu Rüya Andaç'ın 'Kadın vs. Erkek Komedyen' Paylaşımı Viral Oldu: 'Mamak Eril Enerji Kampı'

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Rüya Andaç, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile viral oldu. Rüya Andaç o paylaşımında kadın komedyenler ile erkek komedyenleri karşılaştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Andaç anlattığı hikayede, 'Erkek arkadaşım benim 30 bin TL verip dişil enerji kampına gitmemle çok dalga geçti. Ama kendisi şu an 183 bin TL verdiği bir eril enerji kampına gidiyor önümüzdeki ay. Ankara Mamak'a askeriyeye eril enerji kampı gibi' dedi ancak kimseyi güldüremedi.
Rüya Andaç'tan sonra sahneye çıkan komedyen Berk Türkmani ise ağzıyla gaz çıkarma (osuruk) sesi çıkararak tüm salonu kahkahaya boğdu.
İşte o kadın vs. erkek komedyen paylaşımı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda