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Sipariş Götürdüğü Evde Hamile Kadının Kocasını Aldattığını Gören Motokurye Yaşadığı Şoke Edici Olayı Anlattı

Sipariş Götürdüğü Evde Hamile Kadının Kocasını Aldattığını Gören Motokurye Yaşadığı Şoke Edici Olayı Anlattı

motokurye
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 10:59

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan videoda, bir motokurye sipariş için gittiği evde yaşadığı olayı anlattı.

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Bebek bezi siparişi götürdüğünü belirten kurye, kapı zilini çaldığında açan olmayınca sipariş notuna baktığını ve notta da, 'Karım hamile oturduğu yerden biraz geç kalkıyor, siz bekleyin kapıyı açar' yazdığını söyledi.

Bebek bezi siparişi götürdüğünü belirten kurye, kapı zilini çaldığında açan olmayınca sipariş notuna baktığını ve notta da, 'Karım hamile oturduğu yerden biraz geç kalkıyor, siz bekleyin kapıyı açar' yazdığını söyledi.

Uzun uzun bekleyen ancak kapı açılmayınca siparişi veren adamı arayan ve sonunda da kapının açıldığını söyleyen kurye içeriden ise, 'Kimmiş o aşkım?' diye bir ses geldiğini belirtti.

Uzun uzun bekleyen ancak kapı açılmayınca siparişi veren adamı arayan ve sonunda da kapının açıldığını söyleyen kurye içeriden ise, 'Kimmiş o aşkım?' diye bir ses geldiğini belirtti.

İşte o kuryenin yaşadıklarını anlattığı videosu: 👇

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