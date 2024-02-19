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İngiltere'de Sokaktaki İnsanlara 'Öp ya da Şaplak At' Diyen Kadının Türk'e Denk Geldiği Anlar Viral Oldu

İngiltere'de Sokaktaki İnsanlara 'Öp ya da Şaplak At' Diyen Kadının Türk'e Denk Geldiği Anlar Viral Oldu

İngiltere Sosyal Medya
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 21:34

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Amber Allure isimli yetişkin içerik üreticisi kadın, ayrıca sosyal medya fenomeni. Allure, sosyal medya hesapları için de İngiltere'de sokağa çıkarak çeşitli konseptlerde videolar çekiyor.

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Amber Allure'ün konseptlerinden birisi de 'Kiss or slap' konsept. Karşılaştığı rastgele insanlara 'Öp ya da şaplak at' diye soran kadın, Akın isimli bir Türk gence denk geldi.

Amber Allure'ün konseptlerinden birisi de 'Kiss or slap' konsept. Karşılaştığı rastgele insanlara 'Öp ya da şaplak at' diye soran kadın, Akın isimli bir Türk gence denk geldi.

Şaplak atmayı tercih eden Akın, kadının poposuna şaplak atmak yerine omzuna vurdu. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Şaplak atmayı tercih eden Akın, kadının poposuna şaplak atmak yerine omzuna vurdu. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

İşte viral olan o anlar: 👇

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