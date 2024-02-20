Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Göz Kanatan Çoraplarından Bir Türlü Kopamadı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Dillere Fena Düştü!

Göz Kanatan Çoraplarından Bir Türlü Kopamadı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
20.02.2024 - 22:40 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 23:36

İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle ortalığı sallayan Hazar Ergüçlü'nün bir türlü çıkaramadığı çoraplarıyla pozları dillere fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kuzey Güney ve Medcezir gibi popüler projelerde aldığı rolle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da sosyal medya paylaşımlarıyla da merak edilen isimlerdendi.

Kuzey Güney ve Medcezir gibi popüler projelerde aldığı rolle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da sosyal medya paylaşımlarıyla da merak edilen isimlerdendi.

Fakat Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle popülerliği bambaşka bir seviyeye taşındı Ergüçlü'nün!

Fakat Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle popülerliği bambaşka bir seviyeye taşındı Ergüçlü'nün!

Pavyon işçisini canlandırdığı dizinin ilk fragmanındaki "Dilber" dansıyla ortalığı sallayan oyuncu, kariyerinin en ses getiren ve bundan sonra da ona uzun bir süre yapışacak olan dizisinde yer alıyor şimdilerde.

Pavyon işçisini canlandırdığı dizinin ilk fragmanındaki "Dilber" dansıyla ortalığı sallayan oyuncu, kariyerinin en ses getiren ve bundan sonra da ona uzun bir süre yapışacak olan dizisinde yer alıyor şimdilerde.

Kimileri eleştiriyor kimileri seviyor Dilber'i ama şu bir gerçek ki son dönemlerde gözler hiç olmadığı kadar Hazar Ergüçlü'nün üstünde!

Kimileri eleştiriyor kimileri seviyor Dilber'i ama şu bir gerçek ki son dönemlerde gözler hiç olmadığı kadar Hazar Ergüçlü'nün üstünde!

Ne giyse, ne dese, ne paylaşsa olay oluyor yani! Tıpkı geçtiğimiz günlerde üst üste yaptığı çoraplı paylaşımları gibi...

Ne giyse, ne dese, ne paylaşsa olay oluyor yani! Tıpkı geçtiğimiz günlerde üst üste yaptığı çoraplı paylaşımları gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çorapları her şeye uyuyormuş gibi düşünüyor olacak ki Ergüçlü, üç gün üst üste aynı çorabı farklı farklı kombinleyince sosyal medya kullanıcıları bir kıpırdandı tabii.

Çorapları her şeye uyuyormuş gibi düşünüyor olacak ki Ergüçlü, üç gün üst üste aynı çorabı farklı farklı kombinleyince sosyal medya kullanıcıları bir kıpırdandı tabii.

Bir türlü kopamadığı çoraplarının rüküşlüğü de, ayakkabısı da dillere düştü haliyle! Dilber göndermeleri de eksik olmadı ayrıca🙈

Bir türlü kopamadığı çoraplarının rüküşlüğü de, ayakkabısı da dillere düştü haliyle! Dilber göndermeleri de eksik olmadı ayrıca🙈

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?