Göz Kanatan Çoraplarından Bir Türlü Kopamadı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Dillere Fena Düştü!
Göz Kanatan Çoraplarından Bir Türlü Kopamadı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Dillere Fena Düştü!
İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle ortalığı sallayan Hazar Ergüçlü'nün bir türlü çıkaramadığı çoraplarıyla pozları dillere fena düştü!
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Kuzey Güney ve Medcezir gibi popüler projelerde aldığı rolle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da sosyal medya paylaşımlarıyla da merak edilen isimlerdendi.
Fakat Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle popülerliği bambaşka bir seviyeye taşındı Ergüçlü'nün!
Pavyon işçisini canlandırdığı dizinin ilk fragmanındaki "Dilber" dansıyla ortalığı sallayan oyuncu, kariyerinin en ses getiren ve bundan sonra da ona uzun bir süre yapışacak olan dizisinde yer alıyor şimdilerde.
Kimileri eleştiriyor kimileri seviyor Dilber'i ama şu bir gerçek ki son dönemlerde gözler hiç olmadığı kadar Hazar Ergüçlü'nün üstünde!
Ne giyse, ne dese, ne paylaşsa olay oluyor yani! Tıpkı geçtiğimiz günlerde üst üste yaptığı çoraplı paylaşımları gibi...
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Çorapları her şeye uyuyormuş gibi düşünüyor olacak ki Ergüçlü, üç gün üst üste aynı çorabı farklı farklı kombinleyince sosyal medya kullanıcıları bir kıpırdandı tabii.
Bir türlü kopamadığı çoraplarının rüküşlüğü de, ayakkabısı da dillere düştü haliyle! Dilber göndermeleri de eksik olmadı ayrıca🙈
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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