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Kızılcık Şerbeti Pembe "Toksik Kaynana" Mesaisine Ara Verip Influencerlığa Soyunsaydı Nasıl Olurdu?

Kızılcık Şerbeti Pembe "Toksik Kaynana" Mesaisine Ara Verip Influencerlığa Soyunsaydı Nasıl Olurdu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
20.02.2024 - 10:47

Kızılcık Şerbeti fanları buraya! @aihikayeler adlı hesabın dizinin toksik erkek anası ve kaynanası Pembe'yi influencer Pink'e dönüştürdüğü paylaşımını görünce ağzınız açık kalacak! 😂

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Show TV'nin iki sezondur ortalığı kasıp kavuran reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini tanımayan yoktur herhalde!

Show TV'nin iki sezondur ortalığı kasıp kavuran reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini tanımayan yoktur herhalde!

Erkek analığından da, kaynanalığın da olabilecek en toksik versiyonu gözler önüne sererek ilallah ettiren...

Erkek analığından da, kaynanalığın da olabilecek en toksik versiyonu gözler önüne sererek ilallah ettiren...

Dağ gibi kocası Apo'dan aldığı Alev darbesinden sonra da yerle bir olup iyice fıttıran Pembe, son zamanların hem en sevilen hem de en gıcık olunan dizi karakteri diyebiliriz.

Dağ gibi kocası Apo'dan aldığı Alev darbesinden sonra da yerle bir olup iyice fıttıran Pembe, son zamanların hem en sevilen hem de en gıcık olunan dizi karakteri diyebiliriz.

Şimdi sizden bildiğiniz, yüzünden nur, dudakların zehir akan Pembe'ye son bir kez bakmanızı istiyoruz... Çünkü az sonra yepyeni bir versiyonuyla tanışacaksınız!

Şimdi sizden bildiğiniz, yüzünden nur, dudakların zehir akan Pembe'ye son bir kez bakmanızı istiyoruz... Çünkü az sonra yepyeni bir versiyonuyla tanışacaksınız!

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda toksiklik mesaisine ara verip influencerlığa saran Pink! 😂

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda toksiklik mesaisine ara verip influencerlığa saran Pink! 😂
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Pink'in ev halleri 🙈

Pink'in ev halleri 🙈

Pink'in gece hayatına adeta "biz de buradayız" dermişçesine giriş şekli! 😂

Pink'in gece hayatına adeta "biz de buradayız" dermişçesine giriş şekli! 😂

Bir de sabahları sporunu geceleri gezmesini eksik etmeyen halleri! 🤣

Bir de sabahları sporunu geceleri gezmesini eksik etmeyen halleri! 🤣

Sıra yorumlarda! 👇

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