Siyah Tişörtünden Nihayet Kurtulan Acun Ilıcalı'nın Kas Şovu "Yapay Zeka Nelere Kadirsin" Dedirtti!
Siyah Tişörtünden Nihayet Kurtulan Acun Ilıcalı'nın Kas Şovu "Yapay Zeka Nelere Kadirsin" Dedirtti!
@aihikayeler adlı hesabın yapay zekayla oluşturduğu kaslı, dövmeli Acun Ilıcalı fotoğrafları yılların yapamadığını yaptı, Acun'u siyah tişörtten kurtardı! Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları küçük bir şok geçirdi! 🙈
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Her sene düzenli olarak reyting rekorları kıran viral yarışma programları O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'i Türkiye'ye getiren son dönemin en başarılı yapımcılarından Acun Ilıcalı sık sık özel hayatıyla da gündem oluyor biliyorsunuz.
Karışık aşk hayatıyla dillere düşen, dört kızına yaptığı babalıkla da hayran bırakan Acun Ilıcalı'nın ismi geçtiğinde akla her ne kadar yapımcılığını üstlediği kült programlar gelse de hafızalara kazınan bir şey daha var kendisiyle ilgili... Tabiri caizse üstüne yapışan siyah tişörtü elbette!
Sunuculuğunu üstlendiği tüm programların koşulsuz şartsız her bölümünden tutun özel günler ve davetlere siyah tişört prensibinden uzun bir zamandır vazgeçmiyor Acun Ilıcalı.
Seneler önce "Acun Firarda" döneminde birbirinden renkli kombinlerle ekrana imzasını atan Ilıcalı'yı siyah tişörtüyle veya İngiltere soğuk olduğundan siyah montuyla görmeye o kadar alıştık ki bir gün aksini görürsek olay olur herhalde!
Ki oldu da... @aihikayeler adlı hesabın Ilıcalı'yı baz alarak oluşturduğu yapay zeka görüntüleri sağ olsun biz o günleri de gördük. Hazırsanız, önce siyah bile olsa bambaşka bir havaya bürünen ceketli Acun'a ve kahve tonlarındaki polo yakalı Acun kombinine bir bakalım...
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Sıra takım elbisede! Ne de güzel yakışmış değil mi 😂
Buyurun buradan yakın! Kas şovu yapan Acun Ilıcalı selfie çekiyor...
Kas üstüne bir de dövmeleri var! 😂
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Buyurun, sıra yorumlarda! 🙈
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