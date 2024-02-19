Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın Eski Komşusu Fatih Ürek'ten Evlilikleri Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar

'Murat gerçekten sevgilisi ve eşine düşkün bir çocuk. Verici bir çocuk. Eğer isteseydi o zaman çocuk da yapabilirlerdi. Murat buna hayır demezdi. Murat aşk adamı bir de, biliyorum!' diyerek devam etti.

Ama yetmedi, 'Rahatsız, Merve rahatsız biri' demeye karar verdi.

Ardından 'Merve çılgın bir kız, deli dolu bir kız yani. Yıldızını söndürdü.' diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da en son yine hızını alamadı, 'tuhaf istekler, tuhaf davranışlar, deli dolu hareketler... Aslında kıyak yapıyorum, evliliği bitiren sebep Merve!' açıklamasında bulundu.