Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın Eski Komşusu Fatih Ürek'ten Evlilikleri Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın Eski Komşusu Fatih Ürek'ten Evlilikleri Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar
Merve Boluğur'un 'mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim' açıklamasının ardından yeniden alevlenen Murat Dalkılıç nefreti gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. O kadar ki senelerdir eski eşi hakkında konuşmayan Murat Dalkılıç'tan da açıklama gelmişti. Çiftin eski komşusu Fatih Ürek de konuyla ilgili yorum yaptı, tüm suçu da Merve'ye attı.
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Herhangi bir dizi veya film projesinde yer almamasına rağmen sosyal medya paylaşımları ve ani ruh hali + imaj değişiklikleriyle sık sık magazin gündemine düşen Merve Boluğur, son bir haftadır Eser Yenenler'in Linç@ programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor biliyorsunuz.
Baştan sona olay program daha ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı. Sebebiyse Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda sıkı fıkı olduğu Eser Yenenler'le sonradan arasının bozulduğunun düşünülmesiydi.
"Hep mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim" derken duygusallaşan Merve Boluğur'u görenlerin aklına ise gelen tek isim Murat Dalkılıç oldu tabii.
Sosyal medya kullanıcıları, Merve'ye üzülünce Murat'a fena yüklendi. Bir de bir edit yayıldı ki... Ortalık resmen ayağa kalktı!
Video öyle bir yayıldı ki yıllardır eski eşi Merve Boluğur'la ilgili tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç kendisine yüklenenleri görünce sessizliğini bozmaya karar verdi.
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Şimdi geldik tat kaçıran detaya! Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olan Fatih Ürek, evlilerken Merve Boluğur ve murat Dalkılıç'la komşu olduğunu belirterek, boşanmanın tüm suçunu Merve Boluğur'a attı.
"Mervecim hata sende. Bunu biliyorsun. Murat gerçekten aşkına sahip çıkan biri" diyerek konuya giriş yapan Fatih Ürek; 👇
Buyurun, o anları detaylıca izleyin sonra yorumlarda buluşalım hadi!
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