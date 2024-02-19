Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın Eski Komşusu Fatih Ürek'ten Evlilikleri Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın Eski Komşusu Fatih Ürek'ten Evlilikleri Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.02.2024 - 20:52

Merve Boluğur'un 'mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim' açıklamasının ardından yeniden alevlenen Murat Dalkılıç nefreti gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. O kadar ki senelerdir eski eşi hakkında konuşmayan Murat Dalkılıç'tan da açıklama gelmişti. Çiftin eski komşusu Fatih Ürek de konuyla ilgili yorum yaptı, tüm suçu da Merve'ye attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Herhangi bir dizi veya film projesinde yer almamasına rağmen sosyal medya paylaşımları ve ani ruh hali + imaj değişiklikleriyle sık sık magazin gündemine düşen Merve Boluğur, son bir haftadır Eser Yenenler'in Linç@ programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor biliyorsunuz.

Herhangi bir dizi veya film projesinde yer almamasına rağmen sosyal medya paylaşımları ve ani ruh hali + imaj değişiklikleriyle sık sık magazin gündemine düşen Merve Boluğur, son bir haftadır Eser Yenenler'in Linç@ programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor biliyorsunuz.

Baştan sona olay program daha ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı. Sebebiyse Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda sıkı fıkı olduğu Eser Yenenler'le sonradan arasının bozulduğunun düşünülmesiydi.

Baştan sona olay program daha ilk fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı. Sebebiyse Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda sıkı fıkı olduğu Eser Yenenler'le sonradan arasının bozulduğunun düşünülmesiydi.

Yıllar sonra iki eski dostun bir araya geldiği programın neredeyse her detayı ayrı mesele oldu. Sosyal medya 'Merve Boluğur geri dön' haykırışıyla çalkalanırken, Boluğur'un evlilik ve çocuk sahibi olmakla ilgili açıklamaları kalp kırmıştı.

"Hep mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim" derken duygusallaşan Merve Boluğur'u görenlerin aklına ise gelen tek isim Murat Dalkılıç oldu tabii.

"Hep mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim" derken duygusallaşan Merve Boluğur'u görenlerin aklına ise gelen tek isim Murat Dalkılıç oldu tabii.

Küçük bir hatırlatma geçelim: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2017'de evlenmiş, 2021 yılında da boşanmıştı. Sebebinin ise Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'ın Eser Yenenler'le evde başka kızlarla eğlendiğini öğrenmesi olduğu iddia edilmişti. Böylece zaten çatırdayan evliliğin boşanmayla son bulduğu yayılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Merve'ye üzülünce Murat'a fena yüklendi. Bir de bir edit yayıldı ki... Ortalık resmen ayağa kalktı!

Sosyal medya kullanıcıları, Merve'ye üzülünce Murat'a fena yüklendi. Bir de bir edit yayıldı ki... Ortalık resmen ayağa kalktı!

Kaçıranlarınız için Murat Dalkılıç'ı aşkın suçlusu ilan eden sosyal medya kullanıcılarının Merve&Murat editine tepkilerinden bu yazımızda bahsetmiştik:

Video öyle bir yayıldı ki yıllardır eski eşi Merve Boluğur'la ilgili tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç kendisine yüklenenleri görünce sessizliğini bozmaya karar verdi.

Video öyle bir yayıldı ki yıllardır eski eşi Merve Boluğur'la ilgili tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç kendisine yüklenenleri görünce sessizliğini bozmaya karar verdi.

Dalkılıç, 'Eski karım ne benimle beraberken ne evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama...' açıklamasında bulundu.

O açıklamanın tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdi geldik tat kaçıran detaya! Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olan Fatih Ürek, evlilerken Merve Boluğur ve murat Dalkılıç'la komşu olduğunu belirterek, boşanmanın tüm suçunu Merve Boluğur'a attı.

Şimdi geldik tat kaçıran detaya! Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olan Fatih Ürek, evlilerken Merve Boluğur ve murat Dalkılıç'la komşu olduğunu belirterek, boşanmanın tüm suçunu Merve Boluğur'a attı.

"Mervecim hata sende. Bunu biliyorsun. Murat gerçekten aşkına sahip çıkan biri" diyerek konuya giriş yapan Fatih Ürek; 👇

"Mervecim hata sende. Bunu biliyorsun. Murat gerçekten aşkına sahip çıkan biri" diyerek konuya giriş yapan Fatih Ürek; 👇

'Murat gerçekten sevgilisi ve eşine düşkün bir çocuk. Verici bir çocuk. Eğer isteseydi o zaman çocuk da yapabilirlerdi. Murat buna hayır demezdi. Murat aşk adamı bir de, biliyorum!' diyerek devam etti. 

Ama yetmedi, 'Rahatsız, Merve rahatsız biri' demeye karar verdi.

 Ardından 'Merve çılgın bir kız, deli dolu bir kız yani. Yıldızını söndürdü.' diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da en son yine hızını alamadı, 'tuhaf istekler, tuhaf davranışlar, deli dolu hareketler... Aslında kıyak yapıyorum, evliliği bitiren sebep Merve!' açıklamasında bulundu.

Buyurun, o anları detaylıca izleyin sonra yorumlarda buluşalım hadi!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?