Mutlu Bir Aile Hayali Kurduğunu Söyleyen Merve Boluğur'a Yapılan Murat Dalkılıç Editi Tokat Gibi Çarptı!
Mutlu Bir Aile Hayali Kurduğunu Söyleyen Merve Boluğur'a Yapılan Murat Dalkılıç Editi Tokat Gibi Çarptı!
Merve Boluğur'un Eser Yenenler'in programında gelecek hayallerinden bahsettiği bölümle yapılan Murat Dalkılıç editi, sosyal medya kullanıcılarına tokat gibi çarptı...
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Hayatımıza Acemi Cadı'daki saf Ayşegül rolüyle giren, 2015 yılında evlenip 2017'de ayrıldığı Murat Dalkılıç'tan sonra dağılan ve radikal değişimler geçiren Merve Boluğur'u tanımayan, son zamanlardaki paylaşımlarına denk gelmeyeniniz yoktur herhalde!
Belki görmüşsünüzdür, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'la sevgili ve evli olduğu dönemde bolca vakit geçirdiği fakat sonradan boşanmalarının sebebi olduğu söylenen eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olmuştu kendisi.
Programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.
Tüm suçu başından beri Murat Dalkılıç'ta bulanları da ayağa kaldırmıştı hatta bu durum!
Geçtiğimiz saatlerde, mesele tazecikken yapılan Murat Dalkılıç editi ise resmen tokat gibi çarptı... Gelin, önce beraber izleyelim!
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Sonra da Merve'yi koruyanlar ve Merve gibi olanların yaptığı yorumlara beraber bakalım! 👇
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