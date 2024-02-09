Minnoşu Eser Yenenler'e Kırmızı Ruj Hediye Eden Merve Boluğur'un Çılgın Halleri "Geri Dön" Dedirtti
Minnoşu Eser Yenenler'e Kırmızı Ruj Hediye Eden Merve Boluğur'un Çılgın Halleri "Geri Dön" Dedirtti
Eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Merve Boluğur'un samimi ve deli dolu halleri 'geri dön' dedirtti! Eser'le muhabbetlerinin her detayı ayrı olay oldu!
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Bir tarafta yıllar önce hayatımıza "Ayşegül" karakteriyle giren, o zamandan beri de geçirdiği değişim/dönüşüm, deli dolu halleri ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur...
Diğer tarafta ise şimdilerde nereye baksak oradan çıkan, eşi Berfu Yenenler'le her zamankinden daha da çok gündeme gelen ÇGHB'nin unutulmaz ismi Eser Yenenler...
Geçmişe küçük bir yolculuk yaptığımızda Eser Yenenler'in yakın dostu Murat Dalkıllıç'la inişli çıkışlı bir evlilik yaşayan ve boşanan Merve Boluğur, hepimizin bayıldığı Merve Boluğur olduğu zamanlarda o grupla çok sıkı dosttu hatırlarsanız!
Fakat sonra ne olduysa oldu, içinde Eser Yenenler'in de olduğu bir ihanet iddiası ortalığı karıştırdı ve Merve Boluğur'la Murat Dalkılıç boşanmaya karar verdi. Bu olaylardan sonra Eser Yenenler'le arasının da bozuk olduğu biliniyordu.
Geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur'dan gelen bir paylaşım ise Eser Yenenler'le arasındaki buzların çoktan eridiğini kanıtladı hepimize! Ve bu fotoğraf, Merve Boluğur'un Linç@'e konuk olacağının da bir sinyaliydi aslında.
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O gün geldi çattı ve Eser Yenenler'in programında Merve Boluğur'u konuk ettiği bölüm yayınlandı!
Akıp giden sohbet boyunca Merve Boluğur'a çok yerinde ve dostça tavsiyeler veren Eser Yenenler'in inceliği, Merve Boluğur'un deli dolu olduğu kadar parlayan enerjisi ve geri dönme arzusu gözlerden kaçmadı!
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Her detayı ayrı olay bölümü bizce kaçırmamanız lazım! Buyurun, herkese "eski Merve işte bu" dedirten videoyu siz de izleyin, öneririz! 😂
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