Survivor 2024 Yolcusu Avatar Atakan Veda Edemedi: Oğlu Aslan'ın Babasından Kopamayışı Yürekleri Fena Burktu!
Survivor 2024 Yolcusu Avatar Atakan Veda Edemedi: Oğlu Aslan'ın Babasından Kopamayışı Yürekleri Fena Burktu!
Survivor 2024 yolcusu olan Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'dan bir türlü kopamadığı anlar sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı!
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2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programına ünlüler takımından dahil olan Avatar Atakan, mücadelesini şampiyonlukla taçlandırmıştı hatırlarsanız
Hem Muay Thai hem kick boks sporcusu olan "Avatar" lakaplı Atakan, o günden bu yana müthiş bir hayran kitlesi elde etti ve Survivor efsanelerinin arasına girdi.
Survivor'dan sonra 2017'de Serap Korkmaz ile evlenen Avatar Atakan, zaman içerisinde eşiyle yaptığı paylaşımlarla ve...
2018 ve 2023'te kucaklarına aldıkları çocukları Aslan ve Zenia ile çektikleri eğlenceli videolarla gündem olmaya başladı.
Belki denk gelmişsinizdir Acun Ilıcalı, kaosun, kavganın, gürültünün bitmediği Survivor 2024'ün son bölümünde büyük bir sürpriz yapacağını söylemişti.
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Sürprizlerden birinin de Atakan olduğu ortaya çıktı! Hem sosyal medya paylaşımları hem de Survivor efsanesi kimliğiyle, evinde gayet keyifli Survivor 2024 yorumları yapan Avatar Atakan, geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2024'e çağırıldı.
Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir'in dahil olmasıyla beraber dengelerin tamamen değişiceğine inanılan Survivor 2024'te heyecan daha da doruğa çıkacak orası belli.
Ve evet tabii ki Avatar Atakan için de hayranları için de müthiş heyecanlı bir serüven bu! Fakat işin bir de veda kısmı var...
Geçtiğimiz saatlerde Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, oğulları Aslan'ın babasından bir türlü kopamadığı anları paylaştı. Bu tatlı görüntüler karşısında herkesin de bir yüreği burkuldu tabii! Ne diyelim allah kavuştursun! 🧿
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