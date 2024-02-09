Ödül Alırken Yaptığı Dans Şovla Kameramana Kalp Krizi Geçirten Serenay Sarıkaya'nın Bacak Boyu Olay Oldu!

İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya, yine sahneye çıkış şekliyle sosyal medyanın gündemine oturdu! Kameramana yaptığı dans şov ve bacak boyuyla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya'ya yorumlar gecikmedi!