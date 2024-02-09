Ödül Alırken Yaptığı Dans Şovla Kameramana Kalp Krizi Geçirten Serenay Sarıkaya'nın Bacak Boyu Olay Oldu!
Ödül Alırken Yaptığı Dans Şovla Kameramana Kalp Krizi Geçirten Serenay Sarıkaya'nın Bacak Boyu Olay Oldu!
İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya, yine sahneye çıkış şekliyle sosyal medyanın gündemine oturdu! Kameramana yaptığı dans şov ve bacak boyuyla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya'ya yorumlar gecikmedi!
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Oyunculuğu, kusursuz fiziği, sempatikliği, güzelliği, samimi halleri ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden neredeyse hiç düşmeyen isimlerden biri Serenay Sarıkaya!
Kendisi nereye gitse, ne paylaşsa, ne giyse, ne dese olay oluyor ve hem dizilerdeki performanslarıyla hem de gündelik hayattaki doğallığı ve cana yakın açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı daima başarıyor.
En son Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol aldığı Aile dizisinde yıldızını parlatan Serenay Sarıkaya 2023 yılında da şu anda da ödülden ödüle koşuyor biliyorsunuz.
En son Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde hem '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' hem de '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödüllerini alan Sarıkaya'nın sahneye "Yine ben, yine ben, yine ben!" diye bağırarak girişi olay olmuştu hatırlarsanız.
Serenay Sarıkaya, bu sefer de İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü almak için sahneye çıktığı anlarla gündeme bomba gibi oturdu!
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Kameramana yaptığı dans şovla ve upuzun bacak boyuyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın havalı hallerine yorum yağdı tabii!
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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