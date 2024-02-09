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Karaya Ayak Basan Astronot Alper Gezeravcı'nın Zar Zor Ayakta Durduğu Anlar Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Karaya Ayak Basan Astronot Alper Gezeravcı'nın Zar Zor Ayakta Durduğu Anlar Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
09.02.2024 - 20:30

Geçtiğimiz saatlerde dünyaya iniş yapan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın zar zor ayakta durabildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 diğer astronot, 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde dünyadan fırlatılmıştı hatırlarsanız!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 diğer astronot, 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde dünyadan fırlatılmıştı hatırlarsanız!

36 saat süren yolculuğun ardından ekibi taşıyan uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş ve bilimsel deneyler yürütmeye başlamıştı.

36 saat süren yolculuğun ardından ekibi taşıyan uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş ve bilimsel deneyler yürütmeye başlamıştı.

Uzayda geçirdiği 18 günde 13 bilimsel deney gerçekleştiren Alper Gezeravcı, üç ertelemenin ardından nihayet geçtiğimiz saatlerde dünyaya geri döndü!

Uzayda geçirdiği 18 günde 13 bilimsel deney gerçekleştiren Alper Gezeravcı, üç ertelemenin ardından nihayet geçtiğimiz saatlerde dünyaya geri döndü!

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Merak edenler için o anların detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç saat önce de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın karaya ayak bastığı ilk anların görüntüleri paylaşıldı!

18 gündür uzayda mikro yer çekimiyle hareket eden Alper Gezeravcı'nın geldiği ilk anlarda doğal olarak ayakta durmakta zorlandığı anları gören goygoycular yerinde duramadı tabii!

18 gündür uzayda mikro yer çekimiyle hareket eden Alper Gezeravcı'nın geldiği ilk anlarda doğal olarak ayakta durmakta zorlandığı anları gören goygoycular yerinde duramadı tabii!
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Gelin, o anlar nasıl yorumlanmış beraber bakalım! 😂

Gelin, o anlar nasıl yorumlanmış beraber bakalım! 😂
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