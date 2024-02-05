Bütün Karizmasıyla Dövmelerine Yenisini Ekleten Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni İmajı Gözlerden Kaçmadı
Bütün Karizmasıyla Dövmelerine Yenisini Ekleten Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni İmajı Gözlerden Kaçmadı
Attığı adım olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, anlamlı dövmelerine bir yenisini eklediği anları paylaştı. Karizma kokan video sosyal medyada büyük ilgi çekti!
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Ülkenin en yakışıklı erkekleri listesinde başı çeken Kıvanç Tatlıtuğ, gündemden bir an olsun düşmeyen nadide isimlerden biliyorsunuz!
2016 yılında uzun süredir beraber olduğu Başak Dizer'le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, yakışıklılığın üstüne eşine duyduğu aşkla ve bunu dile getiriş şekliyle ideal kocanın tanımını....
İdeal koca tanımının üstüne de 2022 yılında kucaklarına aldıkları sarı kafa oğulları Kurt Efe'yle beraber ideal baba profilini çizmeyi başardı.
Oyunculuğuyla ayrı, yer aldığı her projeyi zirveye taşımasıyla ayrı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde de abisiyle çekildiği fotoğrafla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde ise yine ve yeniden başka bir paylaşımıyla gündeme oturdu kendisi! Dövmeci koltuğuna bütün karizmasıyla oturan Kıvanç Tatlıtuğ'un sadece yeni dövme detayı değil, yeni imajı da gözlerden kaçmadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövme detayına geçmeden önce anlamlı dövmelerinden birkaçına göz atalım isterseniz! Başak Dizer'le evlilik tarihi "19.02.2016" ve Paris'te evlendikleri The Arc de Triomphe görseli 👇
Hem oğlu Kurt Efe'nin hem de eşi Başak Dizer'in doğum tarihi 👇
Kendi adının baş harfi ile Başak Dizer'in baş harfini birleştirdiği özgün sembol 👇
Ve avucunun içinde minik oğlu Kurt Efe'nin eli 👇
Elbette birçok başka dövmesi var Tatlıtuğ'un... Fakat içlerinde en çarpıcı olanları şimdiye kadar bunlar diyebiliriz! O zaman hazırsanız yeni dövmesini yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ'dan karizma akan o anlara bakalım!
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Yeni baykuş dövmesinin elinde duruşunu da eksik etmeyelim! Sizce nasıl? Ve baykuşun altındaki anlam ne olabilir? Hadi yorumlarda buluşalım!
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