Kıvanç Tatlıtuğ ve Abisi Cem Tatlıtuğ'un Alakasızlığı "Aile Tüm Şansını İkinci Çocukta Kullanmış" Dedirtti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Abisi Cem Tatlıtuğ'un Alakasızlığı "Aile Tüm Şansını İkinci Çocukta Kullanmış" Dedirtti
Attığı her adım olay olan ve yakışıklılığıyla dillerden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ'la pozunu paylaştı! Abi kardeşin alakasızlığını görenler yorumlarıyla kahkaha attırdı!
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Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'daki Behlül rolüyle kalbimize derinden kazındığı günden beri ülkenin en yakışıklı erkek oyuncuları sıralamasında birinci geliyor!
Üstelik, "şarap gibi, yıllandıkça güzelleşiyor" derler ya tam olarak öyle yaş alıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Kendisini ne zaman yeniden ekranda görsek, "bir insan genç halinden nasıl daha genç gözükebilir ki?" deyip hayatı sorguluyoruz resmen!
Mesele özel hayatına geldiğinde ise resmen ideal erkeğin tanımı olarak çıkıyor kendisi karşımıza! Uzun bir süredir Başak Dizer'le beraber olan ve 2016 yılında da evlenen Tatlıtuğ, hem eşine duyduğu büyük aşkla 👇
Hem de 2022 yılında kucaklarına aldıkları Kurt Efe'ye düşkünlüğü ve babalığıyla herkesin dibinin düşmesine sebep oluyor!
Serenay Sarıkaya'yla başrolünde yer aldığı Aile dizisinin finalindeki muhteşem oyunculuğuyla büyük ses getiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz saatlerde yine ve yeniden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü 😂
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Sebebi ise Instagram hikayesinde paylaştığı abi kardeş pozu! Biliyoruz Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına kim gelse her şekilde Kıvanç parlıyor ama kabul edin, abisi Cem Tatlıtuğ ile pozundaki alakasızlık seviyesi de dillere düşmeyecek gibi değil! 😂 Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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