"Bahsi Geçen Ordu" Deyip Evcil Hayvanlarını Paylaşan Danla Bilic "Korumalarla Geziyor" Haberlerini Tiye Aldı
"Bahsi Geçen Ordu" Deyip Evcil Hayvanlarını Paylaşan Danla Bilic "Korumalarla Geziyor" Haberlerini Tiye Aldı
Hakkında koruma 'ordusuyla' gezdiği yönünde haberler çıkan Danla Bilic, ordusunu göstererek olayı fena tiye aldı!
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Sosyal medya fenomenliği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Danla Bilic, yıllardır yaptığı her işle dikkat çekmeyi, zaman içerisinde de koskoca bir kitle edinmeyi başardı!
Hem yıllar içerisinde geçirdiği değişimle, hem dobra ve sivri dilli halleriyle hem de sempatik tavırlarıyla ilginç bir denge oturtan Danla Bilic, şimdilerden en merak edilen ve sevilen ünlü isimler arasında.
Aniden rapçi Çakal'la yaşamaya başladığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Danla Bilic, git gelli ilişkisine son noktayı koymuş, yolları ayırmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de son zamanlarda başına bela olan "takıntılı hayran" meselesine aldığı önlemle dillere düşmüştü kendisi.
E işi bu, sosyal medyayı gayet düzenli takip eden Danla Bilic, takıntılı hayranı için yaşadığı tatsızlıkta bile "koruma ordusuyla gezen" ibaresini görünce, her zamanki gibi Danlalığını yapmaya karar verdi!
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@darkwebhaber'in paylaşımına takılıp 👇 cevabını yapıştıran Danla Bilic...
"Bahsi geçen ordu" notuyla sıra sıra dizilmiş evcil hayvanlarının fotoğrafını paylaştı! 😂
Gelen yorumlar ise kahkaha attırdı! 😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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