İhanet İddiaları Doğru Çıktı: Meedo'nun Şeyma Subaşı'nın Arkadaşıyla Aşk Yaşaması "Karma Çalışıyor" Dedirtti
İhanet İddiaları Doğru Çıktı: Meedo'nun Şeyma Subaşı'nın Arkadaşıyla Aşk Yaşaması "Karma Çalışıyor" Dedirtti
Uzun bir bekleyiş ardından evlendiği Meedo'yla beş ay içinde boşanmaya karar veren Şeyma Subaşı'nın ihanete uğradığı iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı, Şeyma Subaşı'nın arkadaşıyla aşk yaşayan Meedo, akıllara karmayı getirdi!
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Zamanında Acun Ilıcalı'yla epey tartışılan ve tepkilere sebep olan bir aşk yaşayarak, 8 yıllık bekleyişin ardından evlenen fakat yalnızca 14 ay evli kalabilen Şeyma Subaşı, hayatımıza girdiği ilk günden beri gündemden düşmüyor.
Boşanmanın ardından soluğu her gün başka ülkede alan, sosyal medya paylaşımları ve enteresan açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ndan sonraki aşk hayatıyla da çok konuşuluyor.
Mutlaka bir yerde denk gelmişsinizdir, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Meedo'suyla nihayet evlenmiş, muradına ermişti.
Fakat yine olmadı. Konu evlilik olunca seneler boyu mutluluğu bir türlü tutturamayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evliliği yalnızca beş ay sürdü.
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Sebebinin ne olduğunu hala bilmediğimiz ayrılık hakkında Meedo'nun Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Fakat ihanet iddiaları doğru çıktı! Meedo, geçtiğimiz saatlerde yeni aşkını cümle aleme ilan etti! Etiketlediği isimle Şeyma Subaşı'nın arasındaki bağlantı gözlerden kaçmadı...
Sosyal medyada 67 bin takipçisi olan model Anaid'in Şeyma Subaşı'nı takip ettiği 👇
Şeyma Subaşı'nın da Anaid'i takip ettiği ortaya çıktı👇
Üstelik bunun basit bir tanışıklık olmadığı iddia edildi. Çünkü Anaid'in birçok fotoğrafının altında hem Şeyma Subaşı'nın hem de Şeyma Subaşı'nın meşhur "yakın arkadaş" grubundan kişilerin yorumları vardı.
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Kabul etmek lazım, kimse hem arkadaşı bildiğinden hem de sevdiğinden böyle bir kazık yemek istemez! Ve elbette üzüldük Şeyma Subaşı için ama unutmak da mümkün değil... Akıllara hemen o malum olay geldi tabii ve karmanın bir kez daha nasıl kusursuz işlediğine hepimiz şahitlik etmiş olduk sanırsak!
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