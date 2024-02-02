Senaryo mu Değişecek? Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Settar Tanrıöğen Hakkında Açıklama!
Senaryo mu Değişecek? Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Settar Tanrıöğen Hakkında Açıklama!
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, geçtiğimiz günlerde beyin kanamasının ardından iki ameliyat geçiren ve yoğun bakımda tutulan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen hakkında konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde, ekranların en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığını öğrenmiştik.
Önce Ebru Destan ve yapım şirketi aracılığıyla Settar Tanrıöğen'in ameliyata alındığı ve ameliyatın da başarılı geçtiği duyurulmuştu ki...
Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in 1,5 saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığı açıkladı. Bir gün sonra, her şey yolunda giderse Settar Tanrıöğen'in normal odaya alınacağını duyuran Birsen Altuntaş, usta oyuncunun sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Fakat daha sonra Settar Tanrıöğen'in bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı bilgisi verildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
Çocuklar Duymasın'dan tanıdığımız kızı Ayşecan Tatari ve torunuyla görüntülenen Aliye Uzunatağan, önce rol arkadaşının durumu için "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda..." dedi.
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Ardından diziyle ilgili de konuştu ve senaryoda değişikliğe gidileceğinin haberini verdi: "Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak"
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