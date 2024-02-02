Sahnede Yaşanmışlık Var: Onur Tuna, Şahane Hayatım'daki O Sahneyi Gerçekte Yaşamış
Sahnede Yaşanmışlık Var: Onur Tuna, Şahane Hayatım'daki O Sahneyi Gerçekte Yaşamış
FOX ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da Mesut karakteriyle izlediğimiz Onur Tuna, son bölümde arkadaşının katilini yakaladığı sahneyle sosyal medyada gündem oldu. Önceki yıllardan röportajları ortaya çıkan Tuna'nın benzer olayı gerçek hayatında yaşadığı ortaya çıktı.
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FOX ekranlarının en sevilen işlerinden Şahane Hayatım'ın son bölümü sosyal medyaya damgasını vurdu.
Arkadaşının katilini bulmaya çalışan Mesut'un Selo'yu tuzağa düşürdüğü sahne çok konuşulurken, o sahnede Onur Tuna'nın oyunculuğu bambaşka bir seviyedeydi.
Mesut'un katili teslim ettikten sonraki rahatlığı izleyicilerin dikkatini çekerken, sahnedeki "yaşanmışlık" hissinin aslında gerçek bir olaydan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Önceki yıllarda verdiği röportajlardan birinde üniversiteden arkadaşının tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünden bahseden Onur Tuna'nın röportajı tekrardan gündem olurken, izleyiciler Tuna'nın bu olay nedeniyle bu kadar içten oynadığı yorumunu yaptılar.
İşte röportajdaki o kesit:
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