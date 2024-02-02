Kaçmadılar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sonunda Barıştıklarını Duyurdu

Yalı Çapkını dizisindeki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dargın bir barışık ilişkisi sonunda düzene oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift barıştıklarını resmen duyurdu.

KAYNAK: Magazin Kuryesi