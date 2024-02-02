Kaçmadılar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sonunda Barıştıklarını Duyurdu
Kaçmadılar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sonunda Barıştıklarını Duyurdu
Yalı Çapkını dizisindeki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dargın bir barışık ilişkisi sonunda düzene oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift barıştıklarını resmen duyurdu.
KAYNAK: Magazin Kuryesi
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Star TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Yalı Çapkını'nın başrolleri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dargın bir barışık ilişkisini artık duymayan kalmadı.
Yazın yaptıkları tatilde öpüştükleri görüntüler medyaya yansısa da ilişkilerini asla resmi olarak duyurmayan ikilinin arasında neler olduğunu tam olarak anlamazken, çift hakkında sürekli ayrılık haberi çıkıyordu.
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda beraber görüntülenen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken, çiftimiz ilk kez kameralar karşısına beraber çıktı.
Magazin Kuryesi tarafından kameraya alınan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, muhabirlerin tebriklerine teşekkür ettiler.
Muhabir Online'ın haberine göre Afra Saraçoğlu’nun evinden çıkan ikili, baş başa Arnavutköy’de bulunan bir mekanda kahvaltı yaptı.
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İşte o anlar:
AfRam fanlarının uzun süredir beklediği bu an haliyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:
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Vallahi biz çok mutlu olduk! Mutlukları daim olan AfRam çiftinin ❤️
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