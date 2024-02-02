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Marjinallikte Bir Numara Bartu Küçükçağlayan'ın Kılıbık Olduğunu Fark Ettiği Eşsiz Anlar

Marjinallikte Bir Numara Bartu Küçükçağlayan'ın Kılıbık Olduğunu Fark Ettiği Eşsiz Anlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 17:05

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan'ın marjinalliğine diyecek sözümüz yok. Öyle ki kendisinin her paylaşımı, her kıyafeti olay oluyor. Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinin bir kılıbık olduğunu fark ettiğini!

Nasıl mı? 👇🏻

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Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak akıllarımıza kazınan isim: Bartu Küçükçağlayan.

Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak akıllarımıza kazınan isim: Bartu Küçükçağlayan.

Tiyatro sahnelerinde başladığı oyunculuğunu daha sonra dizilere de taşıyan isim, Yalan Dünya ile adını milyonlara duyurmayı başarmıştı. Orçun tiplemesi ise herkesin sevdiği bir karakter haline gelmişti.

Öyle ki Küçükçağlayan, Orçun karakteriyle birçok ödüle de layık görüldü.

Öyle ki Küçükçağlayan, Orçun karakteriyle birçok ödüle de layık görüldü.

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu gibi ödülleri toplayan Küçükçağlayan, hem oyunculuk kariyerine hem de müzik kariyerine devam etti. 

Kendisinin aynı zamanda Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ekranların en marjinal isimlerinden Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında ise dünyaevine girdi.

Ekranların en marjinal isimlerinden Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında ise dünyaevine girdi.

Sevgilisi Merve Özgüle ile evlenen ünlü isim, birbirinden eğlenceli pozlarını ise 'çok partili dönemin kapanışı' notunu düşerek paylaşmıştı!

Kızları Mevsim'i 2022 yılında kucaklarına alan çiftimizin sosyal medya paylaşımları da herkesi güldürmeye devam ediyor.

Kızları Mevsim'i 2022 yılında kucaklarına alan çiftimizin sosyal medya paylaşımları da herkesi güldürmeye devam ediyor.

Tanıdığımız en orijinal kişilerden olan Bartu Küçükçağlayan, kimi zaman tütüsüyle kimi zaman renkli makyajıyla çıkıyor konserlerine. Sosyal medya hesaplarında yaptığı eğlenceli paylaşımlar da cabası.

Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü isim, kılıbık olduğunu fark ettiği anlarla izleyenlerin diline düştü desek yeridir!

Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü isim, kılıbık olduğunu fark ettiği anlarla izleyenlerin diline düştü desek yeridir!

İbrahim Selim, 'hanım köylü müsün?' sorusuna eğlenceli bir cevap veren Küçükçağlayan'a 'kılıbık mısın?' sorusunu yöneltince ilk olarak 'değilim ya kılıbık' cevabını alıyor.

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Peki Bartu Küçükçağlayan kılıbık olduğunu nasıl mı fark ediyor? 👇🏻

Bu anlara ise sosyal medyada yorum yağdı;

Bu anlara ise sosyal medyada yorum yağdı;

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