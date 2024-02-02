Marjinallikte Bir Numara Bartu Küçükçağlayan'ın Kılıbık Olduğunu Fark Ettiği Eşsiz Anlar

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan'ın marjinalliğine diyecek sözümüz yok. Öyle ki kendisinin her paylaşımı, her kıyafeti olay oluyor. Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinin bir kılıbık olduğunu fark ettiğini!

Nasıl mı? 👇🏻