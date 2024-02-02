Marjinallikte Bir Numara Bartu Küçükçağlayan'ın Kılıbık Olduğunu Fark Ettiği Eşsiz Anlar
Marjinallikte Bir Numara Bartu Küçükçağlayan'ın Kılıbık Olduğunu Fark Ettiği Eşsiz Anlar
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan'ın marjinalliğine diyecek sözümüz yok. Öyle ki kendisinin her paylaşımı, her kıyafeti olay oluyor. Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinin bir kılıbık olduğunu fark ettiğini!
Nasıl mı? 👇🏻
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Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak akıllarımıza kazınan isim: Bartu Küçükçağlayan.
Öyle ki Küçükçağlayan, Orçun karakteriyle birçok ödüle de layık görüldü.
Ekranların en marjinal isimlerinden Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında ise dünyaevine girdi.
Kızları Mevsim'i 2022 yılında kucaklarına alan çiftimizin sosyal medya paylaşımları da herkesi güldürmeye devam ediyor.
Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü isim, kılıbık olduğunu fark ettiği anlarla izleyenlerin diline düştü desek yeridir!
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Peki Bartu Küçükçağlayan kılıbık olduğunu nasıl mı fark ediyor? 👇🏻
Bu anlara ise sosyal medyada yorum yağdı;
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