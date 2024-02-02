Yıllardır Acı Vatan Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Ezhel Yeni Şarkısında Memleket Hasretini Dile Getirdi!

2019 yılında kesin bir kararla Almanya'ya yerleşen ünlü rap sanatçısı Ezhel gerçek adıyla Sercan İpekçioğlu, Bugy ile stüdyoya girdi. Yeni şarkısını stüdyodan bir kesitle paylaşan Ezhel'in parçada vatan hasretinden bahsettiği anlar dikkat çekti.