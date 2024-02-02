Yıllardır Acı Vatan Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Ezhel Yeni Şarkısında Memleket Hasretini Dile Getirdi!
Yıllardır Acı Vatan Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Ezhel Yeni Şarkısında Memleket Hasretini Dile Getirdi!
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2017 yılında rap dünyasında bir devrim yaşandı: Ezhel'in Müptezhel albümü yayınlandı!
Alo, Geceler, Şehrimin Tadı, Derman ve Küvet gibi öne çıkan şarkıların da içinde bulunduğu 12 şarkılık bu ilk stüdyo kaydında yeni 'sound'lar deneyen Ezhel, Türkçe Rap'i globale entegre ederek büyük bir sıçrama yaşattı.
Güncelde dinlediğimiz birçok yeni nesil şarkının atası olarak görülen bu Müptezhel albümü maalesef ki sahibi olan Ezhel'in başını bir hayli yaktı.
2018 yılında şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirmek suçundan gözaltına alınan Ezhel, gerçek adıyla Sercan İpekçioğlu önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ardından tekrar gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılmıştı.
Yaşadıklarının ardından ailesinden birçok kişinin de yaşamını sürdürdüğü Almanya'ya gitti. Yıllardır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Ezhel'in çıkardığı her şarkı listeleri altüst etmeye devam ediyor.
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Son olarak Margiela isimli şarkısını yayınlayan Ezhel yine büyük bir kesimin beğenisini kazanmıştı.
Ezhel şimdi yeni şarkıları için stüdyoya girdi. Yine alt yapısını Bugy'nin ellerine bırakan Ezhel, stüdyo kayıtlarından bir video paylaştı.
Stüdyodan bir kesit paylaşan Ezhel'in yeni şarkısında “Memlekete gelemiyo’m, acı verir insana…” diyerek memleket hasretini dile getirdi.
Kesiti buradan izleyebilirsiniz 👇
Ezhel'in bu ufacık kesiti bile sosyal medyaya damgasını vurdu.
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Türkiye'yi özlediğini her fırsatta dile getiren Ezhel, memleket hasretini şarkısında belirtmek istemiş.
Kendisi kadar hayranları da Ezhel'in yeniden Türkiye'de konser vermesini çok istiyor!
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Peki siz Ezhel'in yeni şarkısını nasıl buldunuz?
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