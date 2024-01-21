Türkçe Rap Üstatlarının Kavgası Alevlendi: Sagopa Kajmer Kendisine ve Ceza'ya Laf Atan Fuat Ergin'i Affetmedi!

'Ekip, biçip, seçip, yiyip otur (Hah)

Saçıp, kırıp, döken obur (Hoh)

Diken budur işte, batar durur

En çok arananlar listesinde en başta itimat (İtimat)

Yok tahribat (Tahribat)

Çok basit bi' soru, basit bi' izahat (İzahat)

Vakit geç değil, hayal kurun bi' daha (Bi' daha)

Önünde bulunsun en az bir ideal (İdeal)

Hep hip hop, sonu yok

Anlatmakla bitmez, sanmam

Sorun çok, konu bol

'Sayfa kalmasın bari' diye yazmışsın gari

Sözler sert, kendin narin

Ne çok konuştun mübarek, kimsenin kalmadı hâli

Hadi gel (Hadi gel), sen hadi gel (Hadi gel)

Müzik özgürdür, önünde yok engel (Yok engel)

Ve yine çal (Yine çal), ve gene çal (Gene çal)

Bunu senin için yaptık, gelip al (Gelip al)'