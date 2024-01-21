Türkçe Rap Üstatlarının Kavgası Alevlendi: Sagopa Kajmer Kendisine ve Ceza'ya Laf Atan Fuat Ergin'i Affetmedi!
Türkçe Rap Üstatlarının Kavgası Alevlendi: Sagopa Kajmer Kendisine ve Ceza'ya Laf Atan Fuat Ergin'i Affetmedi!
Türkçe Rap'in baş verdiği 90'lı yılların en iyi ikilisi ve günümüzde hala üstat olarak görülen Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin arasında yeni bir tartışma alevlendi. Mesutcan Tomay ve Ali Biçim'in S.O.B.A PODCAST programında Ceza ve Sagopa Kajmer'e alenen laf eden Fuat Ergin, Sagopa Kajmer'in sinirinden nasibini aldı. Sagopa Kajmer, kendisine ve Ceza'ya laf atan Fuat Ergin'i affetmedi!
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Almanya'da 90'lı yıllarda başlayan Türkçe rap furyası, Türkiye'ye de sıçramış ve 'underground' bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı.
Almanya'daki gurbetçi gençlerin kurduğu Cartel ile başlayan bu rap macerası, Killa Hakan ve 36 Boys ile devam etmişti.
Şimdilerde 'üstat' olarak adlandırılan Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin gibi isimler ise Cartel'in başlattığı bu hayali Türkiye'ye entegre etmişti.
90'lar Türkçe Pop'u ve Rock'ı arasında o dönemlerde kendine yer bulamayan fakat hatrı sayılır bir kitle tarafından benimsenen Türkçe Rap, günümüzdeki halinden pek bir farklıydı.
Oldukça sert ve protest tavırlı olan Türkçe Rap'in günümüze kadar ulaşan ve "Türkçe Rap'in İstiklal Marşı" olarak kabul edilen eserleri de 90-2000'lerde ortaya çıktı.
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Bunlardan birisi de Ceza ve Sagopa'nın 'Neyim Var ki'siydi. O dönemi kasıp kavuran ikili, 2000'li yılların ortasında kavga etmiş ve birbirlerine birçok diss atmışlardı.
Sagocular ve Cezacılar olarak Türkçe Rap'i ikiye bölen bu ayrılığa dahil olan birkaç isim daha vardı.
Fuat Ergin!
Birlikte birçok ortak projeye imza atsalar da bu üçlüyü anca bu fotoğrafta bir arada görebiliyoruz... Fotoğraf kalitesi her ne kadar düşük olsa da Türkçe Rap için değerleri bir o kadar fazla!
O dönem piyasada var olan isimlerin azlığı ve başlatan kişilerin birbirleriyle küsmesi, piyasayı birkaç cepheye bölmüştü.
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Ceza ve Sagopa arasındaki bu küskünlük, 2019 yılında Ceza'nın yani Bilgin Özçalkan'ın babası Danyal Özçalkan'ın vefatıyla ateşkese dönüşmüştü. Sagopa Kajmer, Ceza ve tıpkı kendisi gibi başarılı olan ve camiaya kadın istihdamını sağlayan rapçi kardeşi Ayben'e başsağlığı dilemişti.
Bu hareketin arkasından herkes heyecanlanırken ikili arasında başka bir gelişme yaşanmamıştı... Ta ki 2021'e kadar! Sagopa, Türkçe Rap'in 4 atlısını yeniden canlandırdı; Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fucks'a zeytin dalı uzattı.
Sagopa'nın inzivadayken zeytin dallarını uzattığı bu dönemlerde Ceza yoluna bakıyordu. Killa Hakan ile olan arkadaşlığını yeniden iş birliğine dönüştürmüştü. Bu sırada dönemin fenomen isimleri Ben Fero ve Ezhel ile düet yaptılar.
Fight Kulüp'ün 2. şarkısında ise ortalık karıştı. Ceza, kendisine hem röportajlarda hem şarkılarında hem de sosyal medyada laf atmaktan çekinmeyen Fuat'a cevap vermişti.
Ceza bu şarkının ardından 2022 tarihinde beklenmedik vefatıyla herkesi derinden üzen Beta Berk Bayındır'ın anma albümünde yer aldı. Kriminal şarkısında yine Fuat'a laf atıyordu.
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Fuat ise Ceza'nın kendisine vefat eden Beta'nın albümünde kendisine laf atmasının, Beta'ya bir saygısızlık olarak saymış ve adeta patlamıştı!
Bu olayın ardından da yine sessizliğe gömülen bu üçlü; Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın S.O.B.A. PODCAST programına katılan Fuat Ergin'in iğneleyici sözleri sonrası yeniden gerildi.
Popüler kültür ve yeni Türkçe Rap 'sound'larından bahseden Fuat "99'da tanıdığım heriflerin kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyordum." diyerek Sagopa Kajmer'i "DJ Mic Check" adıyla anmış ve adeta bombalamıştı.
Fakat asıl olay bu değildi... Mesut'un "Sana 'Rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda 2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" sorusuydu olayı ateşleyen.
"Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" diyen Fuat Ergin, sönmeye başlayan ateşe adeta benzin attı!
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Fuat'ın bu sözlerini duyan Sagopa Kajmer ise Twitter hesabından Fuat'a cevap verdi, Ceza'yı da paylaşımına etiketledi.
Kendisine Fuat'ın 2 Pushta şarkısından alıntı yapan bir Fuat Ergin hayranına ise yanıt vermekten çekinmedi.
Sagopa'nın 2 Pushta alıntısına cevabı ise bu şekilde oldu 👇
Fuat'ın şarkısını da paylaşmasına "Prim verme abi" diyenlere yanıtı ise "Fuat Ergen" oldu.
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Yıllar önce Kırmızı Bayrak şarkısına telif attığı iddiasına ise bu şekilde yanıt vererek Fuat'ın küçümsediği program ve plastik mikrofonunu andı...
Fuat Ergin'in cevabı ise bir o kadar sert oldu.
Ve başladı Sagopa Kajmer'i bombalamaya 👇
Konuyu avukatına illettiğini de belirtti.
Ceza sessizliğini korurken Sagopa Kajmer'in bu alıntısı ise Twitter kullanıcısı Rap kitlesinin bir hayli hoşuna gitti.
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Bazıları Fuat Ergin'i haklı bulurken,
Bazılarının aklı ise Ceza ve Sagopa Kajmer'in olası barışma ihtimalindeydi.
Sözü siz pek değerli Türkçe Rap dinleyicisi Onedio okurlarına bırakıyoruz!
Bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sagopa Kajmer ve Ceza'nın barışabileceğini düşünüyor musunuz? Fuat Ergin'in bu laf atmaları sizce ortalığı karıştıracak mı?
Yorumlarda buluşalım!
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