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Türkçe Rap Üstatlarının Kavgası Alevlendi: Sagopa Kajmer Kendisine ve Ceza'ya Laf Atan Fuat Ergin'i Affetmedi!

Türkçe Rap Üstatlarının Kavgası Alevlendi: Sagopa Kajmer Kendisine ve Ceza'ya Laf Atan Fuat Ergin'i Affetmedi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.01.2024 - 13:12

Türkçe Rap'in baş verdiği 90'lı yılların en iyi ikilisi ve günümüzde hala üstat olarak görülen Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin arasında yeni bir tartışma alevlendi. Mesutcan Tomay ve Ali Biçim'in S.O.B.A PODCAST programında Ceza ve Sagopa Kajmer'e alenen laf eden Fuat Ergin, Sagopa Kajmer'in sinirinden nasibini aldı. Sagopa Kajmer, kendisine ve Ceza'ya laf atan Fuat Ergin'i affetmedi!

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Almanya'da 90'lı yıllarda başlayan Türkçe rap furyası, Türkiye'ye de sıçramış ve 'underground' bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Almanya'da 90'lı yıllarda başlayan Türkçe rap furyası, Türkiye'ye de sıçramış ve 'underground' bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Almanya'daki gurbetçi gençlerin kurduğu Cartel ile başlayan bu rap macerası, Killa Hakan ve 36 Boys ile devam etmişti.

Almanya'daki gurbetçi gençlerin kurduğu Cartel ile başlayan bu rap macerası, Killa Hakan ve 36 Boys ile devam etmişti.

Şimdilerde 'üstat' olarak adlandırılan Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin gibi isimler ise Cartel'in başlattığı bu hayali Türkiye'ye entegre etmişti.

Şimdilerde 'üstat' olarak adlandırılan Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin gibi isimler ise Cartel'in başlattığı bu hayali Türkiye'ye entegre etmişti.

90'lar Türkçe Pop'u ve Rock'ı arasında o dönemlerde kendine yer bulamayan fakat hatrı sayılır bir kitle tarafından benimsenen Türkçe Rap, günümüzdeki halinden pek bir farklıydı.

90'lar Türkçe Pop'u ve Rock'ı arasında o dönemlerde kendine yer bulamayan fakat hatrı sayılır bir kitle tarafından benimsenen Türkçe Rap, günümüzdeki halinden pek bir farklıydı.

Oldukça sert ve protest tavırlı olan Türkçe Rap'in günümüze kadar ulaşan ve "Türkçe Rap'in İstiklal Marşı" olarak kabul edilen eserleri de 90-2000'lerde ortaya çıktı.

Oldukça sert ve protest tavırlı olan Türkçe Rap'in günümüze kadar ulaşan ve "Türkçe Rap'in İstiklal Marşı" olarak kabul edilen eserleri de 90-2000'lerde ortaya çıktı.
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Bunlardan birisi de Ceza ve Sagopa'nın 'Neyim Var ki'siydi. O dönemi kasıp kavuran ikili, 2000'li yılların ortasında kavga etmiş ve birbirlerine birçok diss atmışlardı.

Bunlardan birisi de Ceza ve Sagopa'nın 'Neyim Var ki'siydi. O dönemi kasıp kavuran ikili, 2000'li yılların ortasında kavga etmiş ve birbirlerine birçok diss atmışlardı.

Bu dissler bile günümüzde hala beğenilerek dinleniyor.

Sagocular ve Cezacılar olarak Türkçe Rap'i ikiye bölen bu ayrılığa dahil olan birkaç isim daha vardı.

Sagocular ve Cezacılar olarak Türkçe Rap'i ikiye bölen bu ayrılığa dahil olan birkaç isim daha vardı.

Fuat Ergin!

Fuat Ergin!

Ceza ve Sagopa, raple Türkiye'de tanışsa da Fuat, Batı Berlin'de rapin tam da içindeydi. O yüzden 'sound'ları ve beklentileri birbirlerinden bir tık farklı.

Birlikte birçok ortak projeye imza atsalar da bu üçlüyü anca bu fotoğrafta bir arada görebiliyoruz... Fotoğraf kalitesi her ne kadar düşük olsa da Türkçe Rap için değerleri bir o kadar fazla!

Birlikte birçok ortak projeye imza atsalar da bu üçlüyü anca bu fotoğrafta bir arada görebiliyoruz... Fotoğraf kalitesi her ne kadar düşük olsa da Türkçe Rap için değerleri bir o kadar fazla!

O dönem piyasada var olan isimlerin azlığı ve başlatan kişilerin birbirleriyle küsmesi, piyasayı birkaç cepheye bölmüştü.

O dönem piyasada var olan isimlerin azlığı ve başlatan kişilerin birbirleriyle küsmesi, piyasayı birkaç cepheye bölmüştü.

Cezacılar, Sagocular ve Fuatçılar...

Bu neslin arkasından gelen birbirinden başarılı sanatçılar da bu cephelerden birisine mensup olmuş ya da kendi cephesini kurmak isterken yok olmuştu...

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Ceza ve Sagopa arasındaki bu küskünlük, 2019 yılında Ceza'nın yani Bilgin Özçalkan'ın babası Danyal Özçalkan'ın vefatıyla ateşkese dönüşmüştü. Sagopa Kajmer, Ceza ve tıpkı kendisi gibi başarılı olan ve camiaya kadın istihdamını sağlayan rapçi kardeşi Ayben'e başsağlığı dilemişti.

Ceza ve Sagopa arasındaki bu küskünlük, 2019 yılında Ceza'nın yani Bilgin Özçalkan'ın babası Danyal Özçalkan'ın vefatıyla ateşkese dönüşmüştü. Sagopa Kajmer, Ceza ve tıpkı kendisi gibi başarılı olan ve camiaya kadın istihdamını sağlayan rapçi kardeşi Ayben'e başsağlığı dilemişti.

Bu hareketin arkasından herkes heyecanlanırken ikili arasında başka bir gelişme yaşanmamıştı... Ta ki 2021'e kadar! Sagopa, Türkçe Rap'in 4 atlısını yeniden canlandırdı; Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fucks'a zeytin dalı uzattı.

Bu hareketin arkasından herkes heyecanlanırken ikili arasında başka bir gelişme yaşanmamıştı... Ta ki 2021'e kadar! Sagopa, Türkçe Rap'in 4 atlısını yeniden canlandırdı; Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fucks'a zeytin dalı uzattı.

Ceza çekimser, Dr. Fucks olumlu, Fuat ise olumsuz bakıyordu Sagopa'nın bu zeytin dalına...

Sagopa'nın inzivadayken zeytin dallarını uzattığı bu dönemlerde Ceza yoluna bakıyordu. Killa Hakan ile olan arkadaşlığını yeniden iş birliğine dönüştürmüştü. Bu sırada dönemin fenomen isimleri Ben Fero ve Ezhel ile düet yaptılar.

Sagopa'nın inzivadayken zeytin dallarını uzattığı bu dönemlerde Ceza yoluna bakıyordu. Killa Hakan ile olan arkadaşlığını yeniden iş birliğine dönüştürmüştü. Bu sırada dönemin fenomen isimleri Ben Fero ve Ezhel ile düet yaptılar.

Ceza'nın bu düetleri, özellikle ebedi dost ezeli rakibi Fuat'ın sinirlerini bozmuştu. Ceza'nın 'oldschool rap'e ihanet ettiğini savunuyordu.

Fight Kulüp'ün 2. şarkısında ise ortalık karıştı. Ceza, kendisine hem röportajlarda hem şarkılarında hem de sosyal medyada laf atmaktan çekinmeyen Fuat'a cevap vermişti.

Fight Kulüp'ün 2. şarkısında ise ortalık karıştı. Ceza, kendisine hem röportajlarda hem şarkılarında hem de sosyal medyada laf atmaktan çekinmeyen Fuat'a cevap vermişti.

'Eleriz alayını, sömürücülere dik

İşe yaramazların adına çekili pim

Kendi kendine acıyan için bitiyo film

Hayat senin başa alacağın bi' video değil, nakavt

Elinde kara kalemi, belindeki ne Wannabe

Bırak o mikrofonu bi' peşimden gelin follow me

Bu nasıl kara para, bu nasıl bi' kara parodi?

Bunadı bunak ama beni unutamadı

Bozuluverme, pozunu ver, çek önüne perde

Bu sana acı biber, yeni bi' belge

Yaşamın toz pembe

Kaybettiklerimin yanında birer hiçsiniz, daha yok bu kadar işte'

Ceza bu şarkının ardından 2022 tarihinde beklenmedik vefatıyla herkesi derinden üzen Beta Berk Bayındır'ın anma albümünde yer aldı. Kriminal şarkısında yine Fuat'a laf atıyordu.

Ceza bu şarkının ardından 2022 tarihinde beklenmedik vefatıyla herkesi derinden üzen Beta Berk Bayındır'ın anma albümünde yer aldı. Kriminal şarkısında yine Fuat'a laf atıyordu.

'Ekip, biçip, seçip, yiyip otur (Hah)

Saçıp, kırıp, döken obur (Hoh)

Diken budur işte, batar durur

En çok arananlar listesinde en başta itimat (İtimat)

Yok tahribat (Tahribat)

Çok basit bi' soru, basit bi' izahat (İzahat)

Vakit geç değil, hayal kurun bi' daha (Bi' daha)

Önünde bulunsun en az bir ideal (İdeal)

Hep hip hop, sonu yok

Anlatmakla bitmez, sanmam

Sorun çok, konu bol

'Sayfa kalmasın bari' diye yazmışsın gari

Sözler sert, kendin narin

Ne çok konuştun mübarek, kimsenin kalmadı hâli

Hadi gel (Hadi gel), sen hadi gel (Hadi gel)

Müzik özgürdür, önünde yok engel (Yok engel)

Ve yine çal (Yine çal), ve gene çal (Gene çal)

Bunu senin için yaptık, gelip al (Gelip al)'

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Fuat ise Ceza'nın kendisine vefat eden Beta'nın albümünde kendisine laf atmasının, Beta'ya bir saygısızlık olarak saymış ve adeta patlamıştı!

Fuat ise Ceza'nın kendisine vefat eden Beta'nın albümünde kendisine laf atmasının, Beta'ya bir saygısızlık olarak saymış ve adeta patlamıştı!

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Bu olayın ardından da yine sessizliğe gömülen bu üçlü; Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın S.O.B.A. PODCAST programına katılan Fuat Ergin'in iğneleyici sözleri sonrası yeniden gerildi.

Bu olayın ardından da yine sessizliğe gömülen bu üçlü; Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın S.O.B.A. PODCAST programına katılan Fuat Ergin'in iğneleyici sözleri sonrası yeniden gerildi.

Popüler kültür ve yeni Türkçe Rap 'sound'larından bahseden Fuat "99'da tanıdığım heriflerin kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyordum." diyerek Sagopa Kajmer'i "DJ Mic Check" adıyla anmış ve adeta bombalamıştı.

Popüler kültür ve yeni Türkçe Rap 'sound'larından bahseden Fuat "99'da tanıdığım heriflerin kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyordum." diyerek Sagopa Kajmer'i "DJ Mic Check" adıyla anmış ve adeta bombalamıştı.

O dönem kullandığı programları eski bulduğunu ve kendisini asla geliştiremediğini söyledi. 'Bu adamlarda şarkı yapacak program yok' diyerek kendisinin Sago ve diğerlerine program verdiğini söyledi.

Fakat asıl olay bu değildi... Mesut'un "Sana 'Rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda 2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" sorusuydu olayı ateşleyen.

Fakat asıl olay bu değildi... Mesut'un "Sana 'Rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda 2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" sorusuydu olayı ateşleyen.

"Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" diyen Fuat Ergin, sönmeye başlayan ateşe adeta benzin attı!

"Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" diyen Fuat Ergin, sönmeye başlayan ateşe adeta benzin attı!
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Fuat'ın bu sözlerini duyan Sagopa Kajmer ise Twitter hesabından Fuat'a cevap verdi, Ceza'yı da paylaşımına etiketledi.

Fuat'ın bu sözlerini duyan Sagopa Kajmer ise Twitter hesabından Fuat'a cevap verdi, Ceza'yı da paylaşımına etiketledi.
twitter.com

Kendisine Fuat'ın 2 Pushta şarkısından alıntı yapan bir Fuat Ergin hayranına ise yanıt vermekten çekinmedi.

Kendisine Fuat'ın 2 Pushta şarkısından alıntı yapan bir Fuat Ergin hayranına ise yanıt vermekten çekinmedi.
twitter.com

Sagopa'nın 2 Pushta alıntısına cevabı ise bu şekilde oldu 👇

Sagopa'nın 2 Pushta alıntısına cevabı ise bu şekilde oldu 👇
twitter.com

Fuat'ın şarkısını da paylaşmasına "Prim verme abi" diyenlere yanıtı ise "Fuat Ergen" oldu.

Fuat'ın şarkısını da paylaşmasına "Prim verme abi" diyenlere yanıtı ise "Fuat Ergen" oldu.
twitter.com
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Yıllar önce Kırmızı Bayrak şarkısına telif attığı iddiasına ise bu şekilde yanıt vererek Fuat'ın küçümsediği program ve plastik mikrofonunu andı...

Yıllar önce Kırmızı Bayrak şarkısına telif attığı iddiasına ise bu şekilde yanıt vererek Fuat'ın küçümsediği program ve plastik mikrofonunu andı...
twitter.com

Fuat Ergin'in cevabı ise bir o kadar sert oldu.

Fuat Ergin'in cevabı ise bir o kadar sert oldu.
twitter.com

Ve başladı Sagopa Kajmer'i bombalamaya 👇

Ve başladı Sagopa Kajmer'i bombalamaya 👇
twitter.com

Konuyu avukatına illettiğini de belirtti.

Konuyu avukatına illettiğini de belirtti.
twitter.com

Ceza sessizliğini korurken Sagopa Kajmer'in bu alıntısı ise Twitter kullanıcısı Rap kitlesinin bir hayli hoşuna gitti.

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Bazıları Fuat Ergin'i haklı bulurken,

Bazıları Fuat Ergin'i haklı bulurken,
twitter.com

Bazılarının aklı ise Ceza ve Sagopa Kajmer'in olası barışma ihtimalindeydi.

Bazılarının aklı ise Ceza ve Sagopa Kajmer'in olası barışma ihtimalindeydi.
twitter.com

Sözü siz pek değerli Türkçe Rap dinleyicisi Onedio okurlarına bırakıyoruz!

Sözü siz pek değerli Türkçe Rap dinleyicisi Onedio okurlarına bırakıyoruz!
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Bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sagopa Kajmer ve Ceza'nın barışabileceğini düşünüyor musunuz? Fuat Ergin'in bu laf atmaları sizce ortalığı karıştıracak mı?

Sagopa Kajmer ve Ceza'nın barışabileceğini düşünüyor musunuz? Fuat Ergin'in bu laf atmaları sizce ortalığı karıştıracak mı?
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Yorumlarda buluşalım!
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