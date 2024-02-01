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Kemal Doğulu'nun Kadınlar Matinesinde Sadece Kendisinin Eğlendiği Anlar "Nolur Mesleğine Geri Dön" Dedirtti

Kemal Doğulu'nun Kadınlar Matinesinde Sadece Kendisinin Eğlendiği Anlar "Nolur Mesleğine Geri Dön" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
01.02.2024 - 22:57

Modacı Kemal Doğulu'nun Denizli kadın matinesinde kendi kendine eğlendiği anlar büyük goygoy dönmesine sebep oldu!😂

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Neslihan Atagül'le bir türlü anlamlandıramadığımız, tuhaf bir aşk ve evlilik yaşayan Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur herhalde!

Neslihan Atagül'le bir türlü anlamlandıramadığımız, tuhaf bir aşk ve evlilik yaşayan Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur herhalde!

Bir dönem, moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer aldı.

Bir dönem, moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer aldı.

Televizyon izleyicisiyle buluştuğu dönemlerde her yorumuyla olay olan Kemal Doğulu, enteresan açıklamlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

Televizyon izleyicisiyle buluştuğu dönemlerde her yorumuyla olay olan Kemal Doğulu, enteresan açıklamlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

Şimdilerde tüm bu jüri işlerinden uzakta olan Kemal Doğulu'yu birçok farklı ili dolaşarak düzenlediği kadınlar matinesi sahnelerinde görüyoruz!

Şimdilerde tüm bu jüri işlerinden uzakta olan Kemal Doğulu'yu birçok farklı ili dolaşarak düzenlediği kadınlar matinesi sahnelerinde görüyoruz!

Geçtiğimiz aylarda Denizli kadınlar matinesinde gündeme oturan görüntüleri yeniden patlak veren Kemal Doğulu, yeniden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Etrafındaki herkes inanılmaz bir durgunluğa sahipken, kendisi deliler gibi eğlenen Kemal Doğulu dillere fena düştü!

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