Kemal Doğulu'nun Kadınlar Matinesinde Sadece Kendisinin Eğlendiği Anlar "Nolur Mesleğine Geri Dön" Dedirtti
Kemal Doğulu'nun Kadınlar Matinesinde Sadece Kendisinin Eğlendiği Anlar "Nolur Mesleğine Geri Dön" Dedirtti
Modacı Kemal Doğulu'nun Denizli kadın matinesinde kendi kendine eğlendiği anlar büyük goygoy dönmesine sebep oldu!😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Neslihan Atagül'le bir türlü anlamlandıramadığımız, tuhaf bir aşk ve evlilik yaşayan Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur herhalde!
Bir dönem, moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer aldı.
Televizyon izleyicisiyle buluştuğu dönemlerde her yorumuyla olay olan Kemal Doğulu, enteresan açıklamlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.
Şimdilerde tüm bu jüri işlerinden uzakta olan Kemal Doğulu'yu birçok farklı ili dolaşarak düzenlediği kadınlar matinesi sahnelerinde görüyoruz!
Geçtiğimiz aylarda Denizli kadınlar matinesinde gündeme oturan görüntüleri yeniden patlak veren Kemal Doğulu, yeniden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Etrafındaki herkes inanılmaz bir durgunluğa sahipken, kendisi deliler gibi eğlenen Kemal Doğulu dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda