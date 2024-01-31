Önce Sarmaş Dolaş Görüntüleri Sızan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Bu Sefer de Dudak Dudağa Görüntülendi
Önce Sarmaş Dolaş Görüntüleri Sızan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Bu Sefer de Dudak Dudağa Görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda delilercesine eğlenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı. Sırılsıklam aşık olsa da kabullenmeyen ikilinin bu sefer de aynı mekanda dudak dudağa öpüştüğü anlar yayıldı!
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Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in arasında oldukça tatsız olayların ardından başlayan aşk, aylardır gündemimizden bir an olsun düşmüyor biliyorsunuz ki...
Olaydan aylar önce yakın arkadaş pozları veren Mert Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir aşk üçgeninin içine düştüğünü anladığımızda her kafadan farklı bir ses çıkmıştı.
Aslında durum epey basitti: Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile birlikteyken yakın arkadaşları Mert Ramazan Demir'e gönlünü kaptırmıştı. Hisleri de karşılıksız değildi. Üstelik bunun tek farkında olan da ünlüleri kendince shipleyen sosyal medya kullanıcıları değildi... Mert Yazıcıoğlu da yakın dostu Kubilay Aka da bu aşkın sinyallerini almıştı iddialara göre!
Nedense bu "Bir Mert gitti, diğer Mert geldi" iddiasının altı uzunca bir süre boş kaldı. Ta ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, tüm inatlarına ve inkarlarına rağmen denizde öpüşürken yakalanana dek!
Sonrası malum... Sosyal medyada bir kesimin ölüp bittiği ve hayat savaşı verirmiş gibi savunduğu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı aynı zamanda epey topa tutuldu. Yani, dost kazığı attıkları düşünülen çifti yerin dibine sokan da oldu yere göğe sığdıramayan da!
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Fakat onları sevenler de, aşklarını bariz kanıtlayan öpüşme görüntüleri de yetmedi çiftimize. Afra da Mert Ramazan da ilişki içerisinde olduklarını inatla yalanlamaya devam ettiler. Hatta o kadar ki, en son Afra Saraçoğlu, muhabirlere "artık onunla gündeme gelmek istemiyorum" deyip fırça atmıştı.
Ama yine olmadı, yine olmadı! Sürekli ayrıldıkları ve barıştıkları konuşulan, ilişkilerini dizi anlaşması sebebiyle sakladığı düşünülen Afra ve Mert Ramazan, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Ve yine "biz sevgili değiliz" ısrarlarının yalan olduğu ortaya çıktı.
Şimdi gelelim sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni detaya! İpin ucu kaçtı bir kere, bir daha tutabilene aşk olsun derler bilirsiniz... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu sefer de aynı mekanda dakikalarca öpüştüğü anlar sosyal medyada yayıldı.
AfRam fanları heyecandan ne yapacağını bilemedi! 👇
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İşin ilginci ise inatla aşkı yalanlayıp herkesi saf yerine koymamışlarcasına Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i koruyanların olmasıydı!
Vallahi kusura bakmayın, sosyal medya çukuruna bir kere düşen, bir daha kolay kolay ortadan kalkmaz! Artık kalkmasına da gerek yok sanki. Başta deli gibi aşık ikili, sonra da fanları cümleten bir ilan edip rahatlarsanız belki de bu kadar üstlerine düşülmez, ne dersiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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