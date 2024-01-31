Önce Sarmaş Dolaş Görüntüleri Sızan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Bu Sefer de Dudak Dudağa Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda delilercesine eğlenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı. Sırılsıklam aşık olsa da kabullenmeyen ikilinin bu sefer de aynı mekanda dudak dudağa öpüştüğü anlar yayıldı!