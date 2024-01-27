İlişkileri Yılan Hikayesine Dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Çiftin arasının bozuk olduğu, hatta Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı gibi iddialar ortaya atıldı. Muhabirlerin sorularını bir türlü yanıtlamayan ünlü isimler, sonunda isyan etti.

Saraçoğlu, Mert Razaman Demir'le aşk sorusuna 'Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok' diye cevap verdi.