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İlişkileri Yılan Hikayesine Dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmaş Dolaş Görüntülendi

İlişkileri Yılan Hikayesine Dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 14:13

Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisinin başlaması da bitmesi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir süredir mesafeli olan çift, son günlerde ise barışma sinyalleri veriyordu. Blog Yağmuru'nun paylaştığı bir videoda ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi!

Kaynak: Blog Yagmuru

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Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i arasında filizlenen aşk, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz.

Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i arasında filizlenen aşk, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz.

Ekranların sevilen yüzleri ve genç oyuncuları arasındaki filizlenen bu aşk, hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Fakat herkesin tepkisini çeken bir durum daha vardı!

Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakın arkadaş olması, yani bir aşk üçgeni söz konusuydu bu ilişkide.

Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakın arkadaş olması, yani bir aşk üçgeni söz konusuydu bu ilişkide.

Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'yla seneler süren ilişkisini sonlandırması, üstüne bir de çiftin yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'le birlikte olduğu iddiası herkesi şoke etmişti.

Bu duruma tepki göstermeyen kalmamıştı.

Her ne kadar Afra ve Mert bu ilişki iddialarına bir açıklama yapmasa da, yaz aylarında çekilen bu fotoğraf, her şeyi açıklığa kavuşturdu.

Her ne kadar Afra ve Mert bu ilişki iddialarına bir açıklama yapmasa da, yaz aylarında çekilen bu fotoğraf, her şeyi açıklığa kavuşturdu.

Afra Saraçoğlu da Mert Ramazan Demir'in ilişkisi böylece resmileşmiş oldu. Fakat iddialar bir gün olsun eksilmedi. İkilinin bir türlü ilişkileri hakkında konuşmamaları, hatta yalanlamaları kafaları karıştırmaya devam etti.

İlişkileri bir kaosla başlayan çiftimiz, bir kaosla da bu ilişkinin sonunu getirdi. Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddiaları aldı başını gitti...

İlişkileri bir kaosla başlayan çiftimiz, bir kaosla da bu ilişkinin sonunu getirdi. Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddiaları aldı başını gitti...

Çiftin arasının bozuk olduğu, hatta Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı gibi iddialar ortaya atıldı. Muhabirlerin sorularını bir türlü yanıtlamayan ünlü isimler, sonunda isyan etti.

Saraçoğlu, Mert Razaman Demir'le aşk sorusuna 'Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok' diye cevap verdi.

Doğum gününde yalnız olan Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, ikili arasındaki gemilerin hepten yakıldığına bir işaret gibiydi.

Doğum gününde yalnız olan Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, ikili arasındaki gemilerin hepten yakıldığına bir işaret gibiydi.

Tabii bu süreçte Yalı Çapkını dizisinin reytinglerinin düşmesi de bazı iddiaları beraberinde getirdi. Çiftin bir ilişkilerinin olmadığını, sadece iş arkadaşı olduklarını basına açıklamalarını istediği söylenmişti.

Derken, geçtiğimiz günlerde çiftimizden ilk kez barışma sinyalleri geldi;

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Barışma sinyalleri ise yersiz çıkmadı! Barışmalarının imkansız olduğunu düşündüğümüz Saraçoğlu ve Demir ikilisi yeniden bir araya geldi.

Barışma sinyalleri ise yersiz çıkmadı! Barışmalarının imkansız olduğunu düşündüğümüz Saraçoğlu ve Demir ikilisi yeniden bir araya geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barıştığı dedikoduları konuşulmaya başlanmışken, Blog Yağmuru adlı hesap, çiftin bir konserden çekilen görüntülerini paylaştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, aylar sonra sarmaş dolaş görüntülenmiş oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, aylar sonra sarmaş dolaş görüntülenmiş oldu!

O anlar kameraya ise böyle yansıdı;

Bakalım bu görüntüler üzerine de bir yalanlama gelecek mi?

Bakalım bu görüntüler üzerine de bir yalanlama gelecek mi?

Merakla bekliyoruz!

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Diana Okuş

sırf ünlü ve göz önünde oldukları için insanların bu ilişkiye bu kadar burnunu sokmasından kaynaklanıyor bence yaşadıkları git geller ve sorunlar. oyunculukl... Devamını Gör

Eren

Hocam adamlar bu işi kazanç kapısına çevirmiş millet ilgi gösteriyor reyting oluyor diye bir ayrıl bir barış sosyal medya fahişeliği