İlişkileri Yılan Hikayesine Dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmaş Dolaş Görüntülendi
İlişkileri Yılan Hikayesine Dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmaş Dolaş Görüntülendi
Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisinin başlaması da bitmesi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir süredir mesafeli olan çift, son günlerde ise barışma sinyalleri veriyordu. Blog Yağmuru'nun paylaştığı bir videoda ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi!
Kaynak: Blog Yagmuru
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Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i arasında filizlenen aşk, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz.
Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakın arkadaş olması, yani bir aşk üçgeni söz konusuydu bu ilişkide.
Her ne kadar Afra ve Mert bu ilişki iddialarına bir açıklama yapmasa da, yaz aylarında çekilen bu fotoğraf, her şeyi açıklığa kavuşturdu.
İlişkileri bir kaosla başlayan çiftimiz, bir kaosla da bu ilişkinin sonunu getirdi. Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddiaları aldı başını gitti...
Doğum gününde yalnız olan Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, ikili arasındaki gemilerin hepten yakıldığına bir işaret gibiydi.
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Barışma sinyalleri ise yersiz çıkmadı! Barışmalarının imkansız olduğunu düşündüğümüz Saraçoğlu ve Demir ikilisi yeniden bir araya geldi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, aylar sonra sarmaş dolaş görüntülenmiş oldu!
O anlar kameraya ise böyle yansıdı;
Bakalım bu görüntüler üzerine de bir yalanlama gelecek mi?
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sırf ünlü ve göz önünde oldukları için insanların bu ilişkiye bu kadar burnunu sokmasından kaynaklanıyor bence yaşadıkları git geller ve sorunlar. oyunculukl... Devamını Gör
Hocam adamlar bu işi kazanç kapısına çevirmiş millet ilgi gösteriyor reyting oluyor diye bir ayrıl bir barış sosyal medya fahişeliği