Dermatoloji Uzmanından Estetik İşlem Yorumu: Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in İşlemleri Hatalı
Dermatoloji Uzmanından Estetik İşlem Yorumu: Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in İşlemleri Hatalı
Dermatoloji Uzmanı Aslı Tokmak, Haberler.com YouTube programında estetik müdahalelerin uzmanlar tarafından ve kişiye özel dozajla yapılması gerektiğini belirtti. Fazla dozun yapay bir görünüm oluşturabileceğini söyleyen Tokmak, hastaların deneyimli profesyonellerle çalışmasını önerdi ve ünlülerin estetik işlemleri hakkında da yorum yaptı.
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Haberler.com YouTube stüdyosunda Doç. Dr. Efe Sıvış'ın konuğu olan Dermatoloji Uzmanı Aslı Tokmak, ünlü isimlerin yaptırdığı hatalı botoks ve dolgu işlemler hakkında konuştu.
Tokmak, yüzlerine yatırdıktan sonra pişman olan ünlü isimlerden Rafet El Roman ve Gökhan Özen'e yapılan işlemler hakkında konuştu.
Tokmak, estetik müdahalelerin her bireyde farklı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve bu işlemlerin uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Tokmak, özellikle botoks uygulama dozunun kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini ve doğru dozajın önemli olduğunu belirtti.
Tokmak, yüzdeki kırışıklıkların oturmadan önce botoks yapılmasının önemine değinirken, fazla doz uygulandığında yapay bir görünümün ortaya çıkabileceğini aktardı.
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Rafet El Roman'ın botoks, Gökhan Özen'in ise hem botoks hem de dolgu yaptırdığı belirtilirken, bu işlemlerin deneyimli ve tecrübeli kişiler tarafından doğru dozlarda yapılması gerektiği vurgulandı.
Rafet El Roman yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelmişti. Genç bir görünüme kavuşmak istediği için botoks yaptırdığını fakat daha sonrasında pişman olduğunu söylemiş ve işlem sonrası karizmasını kaybettiğini söylemişti.
Gökhan Özen ise gözünden operasyon geçirdiği sırada yüzüne de birkaç dokunuş yapıldığını söylemişti. Özen, estetik yaptırmadığının da altını çizmişti.
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