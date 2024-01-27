Dermatoloji Uzmanından Estetik İşlem Yorumu: Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in İşlemleri Hatalı

Dermatoloji Uzmanı Aslı Tokmak, Haberler.com YouTube programında estetik müdahalelerin uzmanlar tarafından ve kişiye özel dozajla yapılması gerektiğini belirtti. Fazla dozun yapay bir görünüm oluşturabileceğini söyleyen Tokmak, hastaların deneyimli profesyonellerle çalışmasını önerdi ve ünlülerin estetik işlemleri hakkında da yorum yaptı.