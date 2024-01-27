Ceyda Düvenci ile 8 Yıllık Evliliğin Ardından Bülent Şakrak da Aşk Defterini Kapatmadığını Söyledi
Ceyda Düvenci ile 8 Yıllık Evliliğin Ardından Bülent Şakrak da Aşk Defterini Kapatmadığını Söyledi
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında sona erdi. Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı. Sibel Arna'ya konuk olan Bülent Şakrak da aşk sorularını cevapsız bırakmadı.
Şakrak, aşk defterini kapatmadığını söyledi.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, çizdikleri mutlu aile tablosuyla sevilen çiftlerimizden birisi olmuştu.
Fakat iddialar doğru çıktı, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşandı.
Boşanma sürecinin ardından her iki taraftan da bazı açıklamalar geldi.
Ceyda Düvenci, Kasım ayına Sibel Arna'nın programına konuk olarak yeni bir aşka da yeşil ışık yakmıştı.
Şimdi ise Bülent Şakrak, aynı programa konuk olarak özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.
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"Duvar örmüş değilim, bir defter kapatmış değilim. Ama açık kalsın diye düşünmüşlüğüm de yok. Çocuklarım var, düzenim var..."
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