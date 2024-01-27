Ceyda Düvenci ile 8 Yıllık Evliliğin Ardından Bülent Şakrak da Aşk Defterini Kapatmadığını Söyledi

Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının konuğu olan Şakrak, 'geleceğe dair umudun ne, aşk mümkün mü hala?' sorularını cevaplandırdı.

Şakrak, 'aşk olmadan olmaz' diyerek 'sabah kalktığında gördüğün börtü böceğe, doğan güneşe, açan çiçeğe bakabiliyorsan zaten aşk var demektir' ifadelerini kullandı.

'Hak, insanı insan için yarattı' diyen Şakrak, 'bir kadına duyulan aşk başka, çocuğuna duyduğun aşk başka' açıklamasında bulundu.