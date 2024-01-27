Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ceyda Düvenci ile 8 Yıllık Evliliğin Ardından Bülent Şakrak da Aşk Defterini Kapatmadığını Söyledi

Ceyda Düvenci ile 8 Yıllık Evliliğin Ardından Bülent Şakrak da Aşk Defterini Kapatmadığını Söyledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 11:24

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında sona erdi. Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı. Sibel Arna'ya konuk olan Bülent Şakrak da aşk sorularını cevapsız bırakmadı.

Şakrak, aşk defterini kapatmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, çizdikleri mutlu aile tablosuyla sevilen çiftlerimizden birisi olmuştu.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, çizdikleri mutlu aile tablosuyla sevilen çiftlerimizden birisi olmuştu.

Haliyle yaz aylarında ortaya atılan boşanma iddialarına pek kimse inanmak istememiş, deyim yerindeyse severek takip ettiğimiz bu çifte ayrılığı yakıştıramamıştık.

Fakat iddialar doğru çıktı, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşandı.

Fakat iddialar doğru çıktı, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, yaz aylarında tek celsede boşandı.

Aşklarıyla herkesin takdir ettiği çift, geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede boşandı. Sekiz yıllık evlilik süresince yalnızca birbirlerine olan aşkları değil, çocuklarıyla kurdukları bağ da kalbimize dokunmuştu.

Boşanma sürecinin ardından her iki taraftan da bazı açıklamalar geldi.

Boşanma sürecinin ardından her iki taraftan da bazı açıklamalar geldi.

Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımlarda 'İyileştiğin anları unutma' notunu düşmüştü. Programında 'artık iyiyim' diyen Düvenci, yeni düzene alıştığını söylemişti.

Ceyda Düvenci, Kasım ayına Sibel Arna'nın programına konuk olarak yeni bir aşka da yeşil ışık yakmıştı.

Ceyda Düvenci, Kasım ayına Sibel Arna'nın programına konuk olarak yeni bir aşka da yeşil ışık yakmıştı.

Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programının konuğu olan Ceyda Düvenci, evlilik sorusuna da aşk sorusuna da cevap vermişti.

Burada detaylıca bahsetmiştik;

Şimdi ise Bülent Şakrak, aynı programa konuk olarak özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.

Şimdi ise Bülent Şakrak, aynı programa konuk olarak özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.

Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının konuğu olan Şakrak, 'geleceğe dair umudun ne, aşk mümkün mü hala?' sorularını cevaplandırdı.

Şakrak, 'aşk olmadan olmaz' diyerek 'sabah kalktığında gördüğün börtü böceğe, doğan güneşe, açan çiçeğe bakabiliyorsan zaten aşk var demektir' ifadelerini kullandı. 

'Hak, insanı insan için yarattı' diyen Şakrak, 'bir kadına duyulan aşk başka, çocuğuna duyduğun aşk başka' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Duvar örmüş değilim, bir defter kapatmış değilim. Ama açık kalsın diye düşünmüşlüğüm de yok. Çocuklarım var, düzenim var..."

"Duvar örmüş değilim, bir defter kapatmış değilim. Ama açık kalsın diye düşünmüşlüğüm de yok. Çocuklarım var, düzenim var..."

Sibel Arna'nın 'Kadın konusunda flört yeteneğini kaybetmiş bir noktada mısın?' sorusuna ise Şakrak, 'akıştayım' şeklinde özetleyerek kendisine kurduğu yeni düzeni anlattı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?