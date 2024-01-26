Sabancı Gelini Olmak İçin Altın Kuralları Takip Eden Hande Erçel'in Okula Dönüşü "Azmine Sağlık" Dedirtti
Sabancı Gelini Olmak İçin Altın Kuralları Takip Eden Hande Erçel'in Okula Dönüşü "Azmine Sağlık" Dedirtti
Sabancılara gelin olma yolunda ilerlediği iddia edilen Hande Erçel, Bali tatilinden döndüğünden beri ardı ardına gelen enteresan hamlelerine bir yenisini ekledi! Bu sefer de okula başladığını duyuran Hande Erçel'e yorumlar gecikmedi...
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Oyunculuğa adım attığı ilk günden bu yana mercek altında olan Hande Erçel, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dillere sık sık düşüyor!
Yaklaşık bir buçuk yıldır hemen hemen her gün olay olmasının ana sebebi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk zaten.
Başından beri sürekli görüntülenmekten hoşlanmadıkları gibi net beraber oldukları paylaşımlar da yapmayan ikilinin attığı her adım ve söylediği her şey hiç şüphesiz oluyor.
Bu ilişkiye dair birçok şey konuşuldu, birçok yorum yapıldı fakat son birkaç haftadır gündemimiz epey yoğun. Malum her şey Hande Erçel'in Bali tatili dönüşünde verdiği röportajla başladı!
Ardından olaylar çok ilginç ilerlerdi. Hande Erçel, önce Instagram profilindeki "oyuncu" ibaresini kaldırdı. Sonra da yer aldığı dizilerle ilgili tüm paylaşımlarını tek tek temizledi. Haliyle, "Ne oluyoruz, oyunculuğu mu bırakıyor?" diye de sordurttu.
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Kimileri için Hande Erçel'in oyunculuğu bırakması alınabilecek en güzel haber olduğundan, bir de üstüne Hande Erçel'in sanata soyunduğu paylaşımlar gelince ortalık iyice karıştı!
Olaylar tazecikken, "Beni bir salın" diyerek daha fazla gündem olmak istemediğini söyleyen Hande Erçel bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturmayı başardı. Önce baskıdan bezip kızıldan kumrala dönüş kararı göze battı!
Fakat elindeki öğrenci kartı da gözden kaçmadı tabii. Hakan Sabancı ile evleneceği iddia edilen Hande Erçel'in bu sefer de eğitimini tamamlamak için üniversiteye döndüğü, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dondurduğu kaydına devam edeceği ortaya çıktı!
Böylelikle akıllara bir kez daha yazılı olmayan fakat herkesin kanıksadığı altın Sabancı ailesi kuralları geldi! Belki hatırlarsınız, Nazlı Sabancı da aileye gelin gelmeden önce sanat tarihi bölümü okuyup mezuniyetten sonra gelinlik giyebilmişti!
Hande Erçel'den ardı ardına gelen "sanat" odaklı hamleler, Hakan Sabancı'ya eş, Sabancı ailesine gelin girme çabasına sağlık dedirtti ve dillere düştü elbette. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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