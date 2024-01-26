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Sabancı Gelini Olmak İçin Altın Kuralları Takip Eden Hande Erçel'in Okula Dönüşü "Azmine Sağlık" Dedirtti

Sabancı Gelini Olmak İçin Altın Kuralları Takip Eden Hande Erçel'in Okula Dönüşü "Azmine Sağlık" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.01.2024 - 02:12

Sabancılara gelin olma yolunda ilerlediği iddia edilen Hande Erçel, Bali tatilinden döndüğünden beri ardı ardına gelen enteresan hamlelerine bir yenisini ekledi! Bu sefer de okula başladığını duyuran Hande Erçel'e yorumlar gecikmedi...

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Oyunculuğa adım attığı ilk günden bu yana mercek altında olan Hande Erçel, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dillere sık sık düşüyor!

Oyunculuğa adım attığı ilk günden bu yana mercek altında olan Hande Erçel, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dillere sık sık düşüyor!

Yaklaşık bir buçuk yıldır hemen hemen her gün olay olmasının ana sebebi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk zaten.

Yaklaşık bir buçuk yıldır hemen hemen her gün olay olmasının ana sebebi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk zaten.

Başından beri sürekli görüntülenmekten hoşlanmadıkları gibi net beraber oldukları paylaşımlar da yapmayan ikilinin attığı her adım ve söylediği her şey hiç şüphesiz oluyor.

Başından beri sürekli görüntülenmekten hoşlanmadıkları gibi net beraber oldukları paylaşımlar da yapmayan ikilinin attığı her adım ve söylediği her şey hiç şüphesiz oluyor.

Bu ilişkiye dair birçok şey konuşuldu, birçok yorum yapıldı fakat son birkaç haftadır gündemimiz epey yoğun. Malum her şey Hande Erçel'in Bali tatili dönüşünde verdiği röportajla başladı!

Bu ilişkiye dair birçok şey konuşuldu, birçok yorum yapıldı fakat son birkaç haftadır gündemimiz epey yoğun. Malum her şey Hande Erçel'in Bali tatili dönüşünde verdiği röportajla başladı!

Kaçıranlarınız için, 'Beni bir salın' siteminde bulunan Hande Erçel, sistematik olarak linçlendiğini belirterek 'Neden ben?' çıkışında bulunmuştu.

Ardından olaylar çok ilginç ilerlerdi. Hande Erçel, önce Instagram profilindeki "oyuncu" ibaresini kaldırdı. Sonra da yer aldığı dizilerle ilgili tüm paylaşımlarını tek tek temizledi. Haliyle, "Ne oluyoruz, oyunculuğu mu bırakıyor?" diye de sordurttu.

Ardından olaylar çok ilginç ilerlerdi. Hande Erçel, önce Instagram profilindeki "oyuncu" ibaresini kaldırdı. Sonra da yer aldığı dizilerle ilgili tüm paylaşımlarını tek tek temizledi. Haliyle, "Ne oluyoruz, oyunculuğu mu bırakıyor?" diye de sordurttu.
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Kimileri için Hande Erçel'in oyunculuğu bırakması alınabilecek en güzel haber olduğundan, bir de üstüne Hande Erçel'in sanata soyunduğu paylaşımlar gelince ortalık iyice karıştı!

Kimileri için Hande Erçel'in oyunculuğu bırakması alınabilecek en güzel haber olduğundan, bir de üstüne Hande Erçel'in sanata soyunduğu paylaşımlar gelince ortalık iyice karıştı!

Önce sanat galerisinden pozlarını paylaşan Hande, sonra da seramiğe giriştiği bir video paylaştı.

Ani sanat aşkına gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Olaylar tazecikken, "Beni bir salın" diyerek daha fazla gündem olmak istemediğini söyleyen Hande Erçel bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturmayı başardı. Önce baskıdan bezip kızıldan kumrala dönüş kararı göze battı!

Olaylar tazecikken, "Beni bir salın" diyerek daha fazla gündem olmak istemediğini söyleyen Hande Erçel bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturmayı başardı. Önce baskıdan bezip kızıldan kumrala dönüş kararı göze battı!

Ki biz de bu hızlı saç değişikliği meselesinden bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat elindeki öğrenci kartı da gözden kaçmadı tabii. Hakan Sabancı ile evleneceği iddia edilen Hande Erçel'in bu sefer de eğitimini tamamlamak için üniversiteye döndüğü, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dondurduğu kaydına devam edeceği ortaya çıktı!

Fakat elindeki öğrenci kartı da gözden kaçmadı tabii. Hakan Sabancı ile evleneceği iddia edilen Hande Erçel'in bu sefer de eğitimini tamamlamak için üniversiteye döndüğü, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dondurduğu kaydına devam edeceği ortaya çıktı!

Böylelikle akıllara bir kez daha yazılı olmayan fakat herkesin kanıksadığı altın Sabancı ailesi kuralları geldi! Belki hatırlarsınız, Nazlı Sabancı da aileye gelin gelmeden önce sanat tarihi bölümü okuyup mezuniyetten sonra gelinlik giyebilmişti!

Böylelikle akıllara bir kez daha yazılı olmayan fakat herkesin kanıksadığı altın Sabancı ailesi kuralları geldi! Belki hatırlarsınız, Nazlı Sabancı da aileye gelin gelmeden önce sanat tarihi bölümü okuyup mezuniyetten sonra gelinlik giyebilmişti!

Keza sosyete ailesine giriş yapan Yasemin Özilhan da!

Hande Erçel'den ardı ardına gelen "sanat" odaklı hamleler, Hakan Sabancı'ya eş, Sabancı ailesine gelin girme çabasına sağlık dedirtti ve dillere düştü elbette. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!

Hande Erçel'den ardı ardına gelen "sanat" odaklı hamleler, Hakan Sabancı'ya eş, Sabancı ailesine gelin girme çabasına sağlık dedirtti ve dillere düştü elbette. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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