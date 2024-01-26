İbrahim Tatlıses Dua İstemişti: Yasemin Şefkatli'den Minik İbrahim Ayel'in Durumuyla İlgili Paylaşım Geldi!
İbrahim Tatlıses Dua İstemişti: Yasemin Şefkatli'den Minik İbrahim Ayel'in Durumuyla İlgili Paylaşım Geldi!
Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden birinin kalbinde sorun olduğunu ve operasyon geçireceğinin haberini İbrahim Tatlıses'ten almıştık. Taze anne Yasemin Şefkatli minik İbrahim Ayel'le durumuyla ilgili ilk kez konuştu!
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2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021'de dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in biricik oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli kısacık bir süre içerisinde sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden biri haline geldi!
Buram buram samimiyet kokan paylaşımları bir yandan, İdo Tatlıses'ın Yasemin'e sürekli türlü türlü jestlerle haykırdığı aşkı bir yandan "nasip olur mu?" dedirtti ikili!
Bir de geçtiğimiz aylarda "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿🫶🏻" notuyla bir değil iki bebek beklediklerini açıklayınca bütün gözler onlara çevrildi.
Hamilelik sürecini düzenli olarak paylaşan, bebeklerin ikisinin de erkek olduğunu ve dedelerinin isimlerini alacaklarını duyuran Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta doğum yaptı!
İbrahim Ayet ve Sinan Emir'i önce babalarının kucağındaki paylaşımıyla👇
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Sonra da İdo'nun doğum günü mesajında, annelerinin kucağında gördük!
Her şey yolunda diyorduk ki dede İbrahim Tatlıses'ten aniden endişelendiren bir paylaşım geldi. İkizlerden birinin kalbinde sorun olduğun ve ameliyata gireceğini duyuran İbrahim Tatlıses, torunu için dua istedi.
Ardından ameliyatın iyi geçtiğini ve minik bebeğin iyi olduğunu da yine İbrahim Tatlıses'ten öğrenmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili bir paylaşım da taze anneden geldi. Her zamanki samimiyetiyle takipçilerine seslenen Yasemin Şefkatli, "Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum" dedi!
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