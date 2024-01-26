İbrahim Tatlıses Dua İstemişti: Yasemin Şefkatli'den Minik İbrahim Ayel'in Durumuyla İlgili Paylaşım Geldi!

Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden birinin kalbinde sorun olduğunu ve operasyon geçireceğinin haberini İbrahim Tatlıses'ten almıştık. Taze anne Yasemin Şefkatli minik İbrahim Ayel'le durumuyla ilgili ilk kez konuştu!