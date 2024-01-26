Eskiye Döndü: Baskılara Daha Fazla Dayanamayan Hande Erçel'in Kızıl Tarzı Çok Uzun Ömürlü Olmadı

Oyunculuğuyla eleştiri bombardımanına tutulan Hande Erçel tarz değişikliği yaptığında da dillere düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda radikal bir kararla kızıla boyadığı saçları yüzünden topa tutulan genç oyuncu üzerindeki baskılara daha fazla dayanamayacak olacak ki, eski haline geri dönüş yaptı! Hadi detaylara...