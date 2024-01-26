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Eskiye Döndü: Baskılara Daha Fazla Dayanamayan Hande Erçel'in Kızıl Tarzı Çok Uzun Ömürlü Olmadı

Eskiye Döndü: Baskılara Daha Fazla Dayanamayan Hande Erçel'in Kızıl Tarzı Çok Uzun Ömürlü Olmadı

Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
26.01.2024 - 15:48

Oyunculuğuyla eleştiri bombardımanına tutulan Hande Erçel tarz değişikliği yaptığında da dillere düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda radikal bir kararla kızıla boyadığı saçları yüzünden topa tutulan genç oyuncu üzerindeki baskılara daha fazla dayanamayacak olacak ki, eski haline geri dönüş yaptı! Hadi detaylara...

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Yıllar önce yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı "Selin" karakteriyle hayatımıza giren Hande Erçel o gün bugündür magazin dünyasının gündeminde.

Yıllar önce yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı "Selin" karakteriyle hayatımıza giren Hande Erçel o gün bugündür magazin dünyasının gündeminde.

Zaman içerisinde yaptırdığı estetikler ve verdiği kilolarla eski halinden de eser kalmayan genç oyuncunun attığı her adımın ayrı bir olay olduğunu söylemek de mümkün.

Zaman içerisinde yaptırdığı estetikler ve verdiği kilolarla eski halinden de eser kalmayan genç oyuncunun attığı her adımın ayrı bir olay olduğunu söylemek de mümkün.

Bir buçuk yıla yakın bir zamandır Sabancı Ailesinin popüler çocuklarından Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in özel hayatı kadar kariyeri de sıkça konuşuluyor.

Bir buçuk yıla yakın bir zamandır Sabancı Ailesinin popüler çocuklarından Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in özel hayatı kadar kariyeri de sıkça konuşuluyor.

Günden güne hayran kitlesini katlayan Erçel'in canlandırdığı her karakter de izleyenlerin atış hedefine giriyor.

Günden güne hayran kitlesini katlayan Erçel'in canlandırdığı her karakter de izleyenlerin atış hedefine giriyor.

"İyi oyuncu olmadığı", "karaktere giremediği", "mimik yapamadığı" gerekçesiyle çokça eleştiren Erçel, geçtiğimiz günlerde de bir adım atarak sosyal medya hesabından "oyuncu" ifadesini ve yapımlardaki fotoğraflarını kaldırmıştı.

"İyi oyuncu olmadığı", "karaktere giremediği", "mimik yapamadığı" gerekçesiyle çokça eleştiren Erçel, geçtiğimiz günlerde de bir adım atarak sosyal medya hesabından "oyuncu" ifadesini ve yapımlardaki fotoğraflarını kaldırmıştı.
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Hakkında "oyunculuğu mu bıraktı?" dedikodusunun yayıldığı Hande Erçel tarzında da radikal bir değişikliğe gitmiş ve saçlarını kızıla boyamıştı.

Hakkında "oyunculuğu mu bıraktı?" dedikodusunun yayıldığı Hande Erçel tarzında da radikal bir değişikliğe gitmiş ve saçlarını kızıla boyamıştı.

Adeta ortalığı ateşe veren saçlarıyla ortalıkta boy gösterdi kendisi.. Büyük ihtimalle o dönemde eleştirileri takmadığını göstermek için daha çok poz paylaşmıştı.

Adeta ortalığı ateşe veren saçlarıyla ortalıkta boy gösterdi kendisi.. Büyük ihtimalle o dönemde eleştirileri takmadığını göstermek için daha çok poz paylaşmıştı.

Ancak ünlü isimden çok konuşulacak bir adım daha geldi. Bir proje için boyadığı düşünülen kızıl saçlarını eski haline getirdi.

Ancak ünlü isimden çok konuşulacak bir adım daha geldi. Bir proje için boyadığı düşünülen kızıl saçlarını eski haline getirdi.

Bir kez daha tarz değişikliğine giden Hande yeniden kahverengiye döndürdüğü yeni saçıyla ilk paylaşımını da böyle yaptı.

Bir kez daha tarz değişikliğine giden Hande yeniden kahverengiye döndürdüğü yeni saçıyla ilk paylaşımını da böyle yaptı.

Peki sizce hangi saç rengi Hande Erçel'e daha çok yakışıyor?

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