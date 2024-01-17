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Sabancı Banı mı Yedi? Kariyerini Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel Oyunculuğa Dair Her Şeyi Sildi!

Sabancı Banı mı Yedi? Kariyerini Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel Oyunculuğa Dair Her Şeyi Sildi!

Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.01.2024 - 14:12

Oyunculuk performansıyla sürekli eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel bu sefer hiç duymadığınız türden bir iddiayla gündeme damga vurdu. Oyunculuktan uzaklaştığı öne sürülen genç oyuncunun bu karında sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinin bir etkisi olduğu bile konuşuldu...

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Hayatımıza girdiği günden bu yana gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hayatımıza girdiği günden bu yana gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Radikal bir karar alarak kahverengi saçlarını kızıla boyayan Erçel'in tarzındaki değişiklik de birçok kişinin diline düşmüştü.

Radikal bir karar alarak kahverengi saçlarını kızıla boyayan Erçel'in tarzındaki değişiklik de birçok kişinin diline düşmüştü.

Oyunculuğu yüzünden de fena şekilde topa tutulan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde isyan bayrağını çekmiş ve "beni biraz salın" demişti.

Oyunculuğu yüzünden de fena şekilde topa tutulan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde isyan bayrağını çekmiş ve "beni biraz salın" demişti.

Aramızda Kalmasın'a açıklamalarda bulunan Erçel'in 'Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın' sözleri dikkat çekti.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancılar'ın oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sıkça gündemimizde kendisi.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancılar'ın oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sıkça gündemimizde kendisi.

Gönlünü Erçel'e kaptıran, karizmasıyla gözleri üzerine çeken Hakan Sabancı da tandığımız günden bu yana kameralardan ve muhabirlerden pek haz etmeyen biri.

Gönlünü Erçel'e kaptıran, karizmasıyla gözleri üzerine çeken Hakan Sabancı da tandığımız günden bu yana kameralardan ve muhabirlerden pek haz etmeyen biri.

Gazetecilerle yaşadığı münakaşalarına denk geldiğimiz sosyetik ismin sinirlendiği anlara da denk gelmiştik.

Konuyla ilgili detayları burada da anlatmıştık:

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Sosyetenin dikkat çeken simalarından Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayan, beraber Bali'ye tatile giden genç oyuncunun hakkında yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Sosyetenin dikkat çeken simalarından Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayan, beraber Bali'ye tatile giden genç oyuncunun hakkında yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Bir süredir oyunculuk sektöründen uzaklaşacağı konuşulan Hande'nin Instagram hesabındaki biyografisinde yer alan 'Oyuncu' ifadesini kaldırması iddiaları kısa sürede güçlendirdi.

"Blogyagmuru" profilinde canlandırdığı karakterlere, rol aldığı dizilere dair tüm paylaşımlarını silerek geçmişine sünger çektiği öne sürülen Erçel ile Sabancı'nın sanayide görüntülendiği mesajını paylaştı.

"Blogyagmuru" profilinde canlandırdığı karakterlere, rol aldığı dizilere dair tüm paylaşımlarını silerek geçmişine sünger çektiği öne sürülen Erçel ile Sabancı'nın sanayide görüntülendiği mesajını paylaştı.

Oyunculuk kariyerine virgül koyduğu düşünülen Erçel'in sanat atölyesi açacağı ve bu konuda da harekete geçtiği söylendi.

Oyunculuk kariyerine virgül koyduğu düşünülen Erçel'in sanat atölyesi açacağı ve bu konuda da harekete geçtiği söylendi.
images.bursadabugun.com

Magazin dünyasının nabzını tutan, hatta çoğu zaman iddiaları çoğumuza ilk kez duyuran Yağmur Çevik de konuyla ilgili paylaşım da yaptı tabii.

Magazin dünyasının nabzını tutan, hatta çoğu zaman iddiaları çoğumuza ilk kez duyuran Yağmur Çevik de konuyla ilgili paylaşım da yaptı tabii.

"Sabancı ailesine gelin gidecek mi?" diye düşünülen Hande Erçel'in arka arkaya hamlelerinden sonra akıllara gelen soru ise: "Sabancılar'dan ban mı yedi?" oldu.

"Sabancı ailesine gelin gidecek mi?" diye düşünülen Hande Erçel'in arka arkaya hamlelerinden sonra akıllara gelen soru ise: "Sabancılar'dan ban mı yedi?" oldu.

Tabii bunların hepsi birer iddia... Bakalım Hande Erçel konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? Bekleyip göreceğiz...

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