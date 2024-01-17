Sabancı Banı mı Yedi? Kariyerini Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel Oyunculuğa Dair Her Şeyi Sildi!
Sabancı Banı mı Yedi? Kariyerini Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel Oyunculuğa Dair Her Şeyi Sildi!
Oyunculuk performansıyla sürekli eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel bu sefer hiç duymadığınız türden bir iddiayla gündeme damga vurdu. Oyunculuktan uzaklaştığı öne sürülen genç oyuncunun bu karında sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinin bir etkisi olduğu bile konuşuldu...
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Hayatımıza girdiği günden bu yana gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Radikal bir karar alarak kahverengi saçlarını kızıla boyayan Erçel'in tarzındaki değişiklik de birçok kişinin diline düşmüştü.
Oyunculuğu yüzünden de fena şekilde topa tutulan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde isyan bayrağını çekmiş ve "beni biraz salın" demişti.
Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancılar'ın oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sıkça gündemimizde kendisi.
Gönlünü Erçel'e kaptıran, karizmasıyla gözleri üzerine çeken Hakan Sabancı da tandığımız günden bu yana kameralardan ve muhabirlerden pek haz etmeyen biri.
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Sosyetenin dikkat çeken simalarından Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayan, beraber Bali'ye tatile giden genç oyuncunun hakkında yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.
"Blogyagmuru" profilinde canlandırdığı karakterlere, rol aldığı dizilere dair tüm paylaşımlarını silerek geçmişine sünger çektiği öne sürülen Erçel ile Sabancı'nın sanayide görüntülendiği mesajını paylaştı.
Oyunculuk kariyerine virgül koyduğu düşünülen Erçel'in sanat atölyesi açacağı ve bu konuda da harekete geçtiği söylendi.
Magazin dünyasının nabzını tutan, hatta çoğu zaman iddiaları çoğumuza ilk kez duyuran Yağmur Çevik de konuyla ilgili paylaşım da yaptı tabii.
"Sabancı ailesine gelin gidecek mi?" diye düşünülen Hande Erçel'in arka arkaya hamlelerinden sonra akıllara gelen soru ise: "Sabancılar'dan ban mı yedi?" oldu.
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