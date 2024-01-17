Depremde Kızını Kaybetmişti: Tiyatrocu Orhan Aydın, Lütfü Savaş'ın Adaylığına Çok Sert Çıktı!
Depremde Kızını Kaybetmişti: Tiyatrocu Orhan Aydın, Lütfü Savaş'ın Adaylığına Çok Sert Çıktı!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Lütfü Savaş olması bir kesimin tepkisini çekti. Depremde Hatay'daki bir enkazda kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın aday isme sert çıktı.
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31 Mart yerel seçimlerine oldukça kısa bir zaman kaldı. Seçim çalışmalarının tam gaz devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi çok sayıdaki mevcut başkanla yola devam etmeye karar verdi.
Adaylığını duyuran Lütfü Savaş canlı yayında "Sayın Genel Başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Seçime gireceğiz ve kazanacağız. En güçlü aday biziz" açıklaması yapmıştı.
Lütfü Savaş'ın adaylığına en sert tepki gösteren isimlerden bir tanesi de tiyatrocu Orhan Aydın. Belki acı haberi siz de duymuşsunuzdur:
Twitter hesabından kızı Eylem'in annesiyle birlikte enkaz altında kaldığını duyuran Orhan Aydın'ın paylaşımları yüreğimizi yakmıştı.
Hatay'da enkaz altındaki yaşam savaşı 6 gün süren tiyatrocu kızından sonra yüreğimizi yakmaya devam etti.
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"Sana söz can parçam sana söz hesabını soracağım" açıklaması yapan Orhan Aydın'ın öfkesi haklı olarak hala dinmedi...
Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programının canlı yayınına katılan Aydın tepkisini şu sözlerle gösterdi:
Aydın'ın "11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır." ifadelerini kullandı.
"Hataylılar muhalefetten neler bekliyor?" başlıklı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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