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Depremde Kızını Kaybetmişti: Tiyatrocu Orhan Aydın, Lütfü Savaş'ın Adaylığına Çok Sert Çıktı!

Depremde Kızını Kaybetmişti: Tiyatrocu Orhan Aydın, Lütfü Savaş'ın Adaylığına Çok Sert Çıktı!

Hatay
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.01.2024 - 12:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Lütfü Savaş olması bir kesimin tepkisini çekti. Depremde Hatay'daki bir enkazda kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın aday isme sert çıktı.

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31 Mart yerel seçimlerine oldukça kısa bir zaman kaldı. Seçim çalışmalarının tam gaz devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi çok sayıdaki mevcut başkanla yola devam etmeye karar verdi.

31 Mart yerel seçimlerine oldukça kısa bir zaman kaldı. Seçim çalışmalarının tam gaz devam ettiren Cumhuriyet Halk Partisi çok sayıdaki mevcut başkanla yola devam etmeye karar verdi.

Pek çok şehirde aynı ismi aday çıkartan CHP cephesinden dikkat çeken bir karar da çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi.

Adaylığını duyuran Lütfü Savaş canlı yayında "Sayın Genel Başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Seçime gireceğiz ve kazanacağız. En güçlü aday biziz" açıklaması yapmıştı.

Adaylığını duyuran Lütfü Savaş canlı yayında "Sayın Genel Başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Seçime gireceğiz ve kazanacağız. En güçlü aday biziz" açıklaması yapmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde en büyük hasarı alan illerden olan Hatay'da Savaş'ın yeniden aday olarak gösterilmesi tepki çekti.

Lütfü Savaş'ın adaylığına en sert tepki gösteren isimlerden bir tanesi de tiyatrocu Orhan Aydın. Belki acı haberi siz de duymuşsunuzdur:

Lütfü Savaş'ın adaylığına en sert tepki gösteren isimlerden bir tanesi de tiyatrocu Orhan Aydın. Belki acı haberi siz de duymuşsunuzdur:

Binlerce insan gibi usta tiyatrocu da depremde bir sevdiğini kaybetti. Hayat'da bir binanın enkazında kalan kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetmişti.

Aydın, 'Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm' demişti.

Twitter hesabından kızı Eylem'in annesiyle birlikte enkaz altında kaldığını duyuran Orhan Aydın'ın paylaşımları yüreğimizi yakmıştı.

Twitter hesabından kızı Eylem'in annesiyle birlikte enkaz altında kaldığını duyuran Orhan Aydın'ın paylaşımları yüreğimizi yakmıştı.

Daha sonra 'Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda (Haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve canım çok acıyor' paylaşımında bulunmuştu. Aydın'ın 'Kızımı istiyorum... Onsuz olmaz... Duydunuz mu?' sözleri yüreğimize ok gibi saplanmıştı.

Tüm detayları burada da anlatmıştık sizlere:

Hatay'da enkaz altındaki yaşam savaşı 6 gün süren tiyatrocu kızından sonra yüreğimizi yakmaya devam etti.

Hatay'da enkaz altındaki yaşam savaşı 6 gün süren tiyatrocu kızından sonra yüreğimizi yakmaya devam etti.
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"Sana söz can parçam sana söz hesabını soracağım" açıklaması yapan Orhan Aydın'ın öfkesi haklı olarak hala dinmedi...

"Sana söz can parçam sana söz hesabını soracağım" açıklaması yapan Orhan Aydın'ın öfkesi haklı olarak hala dinmedi...

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programının canlı yayınına katılan Aydın tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programının canlı yayınına katılan Aydın tepkisini şu sözlerle gösterdi:

'CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım. Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.'

Aydın'ın "11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın "11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır." ifadelerini kullandı.

'Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin? CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum.'

"Hataylılar muhalefetten neler bekliyor?" başlıklı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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