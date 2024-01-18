Kudurtma Modu Açıldı: Hande Erçel'in Kızıl Saçlarıyla Şov Yaptığı Son Pozları Ortalığı Ateşe Verdi
Kudurtma Modu Açıldı: Hande Erçel'in Kızıl Saçlarıyla Şov Yaptığı Son Pozları Ortalığı Ateşe Verdi
Eleştirilere aldırış etmeyen Hande Erçel, kızıl saçlarıyla göz kamaştırmaya ve herkesi büyülemeye devam etti. Erçel'in son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.
Kendisi büyük hayran kitlesine rağmen oyunculuğu ve özel hayatıyla en çok eleştiri alan isimlerden de biri.
Ünlü oyuncunun hem Bambaşka Biri dizisindeki oyunculuğu hem Hakan Sabancı ile olan ilişkisi gündemin zirvesinde yer almıştı.
Hatırlarsanız Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aniden kızıl yaptığı saçlarıyla da çok eleştirilmişti.
Erçel, eleştirileri ne kadar umursuyor onu bilmiyoruz ama kızıl saçlarından bir hayli memnun olduğuna eminiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çünkü Erçel, tüm eleştirilere inat kızıl saçlarıyla yaptığı son paylaşımında yine ortalığı ateşe verdi.
İşte Erçel'in son pozları 👇🏼
👇🏼
👇🏼
Hande Erçel'in son paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi! Kimisi hala bu saçlara alışamadım dedi kimisi de her halinle çok güzelsin...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin Erçel'in son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım...
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Hande Erçel'in son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda