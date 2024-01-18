Ünlü NFL Oyuncusu Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Evlenme Teklifi Edeceği İddia Edildi
Ünlü NFL Oyuncusu Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Evlenme Teklifi Edeceği İddia Edildi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kansas City Chiefs takımının başarılı oyuncusu Travis Kelce ve pop müziğin kraliçesi Taylor Swift'in ilişkisi fazla tatlı başlamıştı. Aynı Swift'in şarkı sözlerinde anlattığı hikayelerdeki gibi büyüleyiciydi. Gözde çiftimiz en son baktığımızda minnoş minnoş ilişkilerinin tadını çıkarıyorlardı. Konu ne ara evliliğe geldi? Detaylar aşağıda 👇👇👇
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Bildiğiniz üzere Travis Kelce başarılı bir amerikan futbolu oyuncusu ve bu aralar biraz yoğun.
Ama bu güzeller güzeli sevgilisi Taylor Swift'e zaman ayırmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki.
Kelce, Swift'e henüz nişan teklif etmeyi düşünmese de, NFL yıldızı iç çemberinden nasıl bir 'özel' nişan yüzü tasarlayabileceği konusunda düşünmeye başlamış gibi görünüyor.
Bir kaynak tarafından bildirilene göre ailesi ve arkadaşlarıyla yüzüğünün tasarımı hakkında konuşmuş.
Kelce'nin şimdiki düşüncesi, meşhur Super Bowl yüzüklerindeki bazı elmasları kullanmak ve yüzüğün bandına Swift'in şarkı sözlerinden yazdırmakmış.
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Bu kaynak verdiği bilgilere, "Şu anda ona evlilik teklifi etmeyecek, bu yüzden kimse bu konuda umutlanmasın, ama özel bir nişan yüzü için ne yapabileceğini ailesi ve arkadaşlarıyla konuştuğunu söyledi" diyerek ekleme yaptı.
"Şu anda 'o' soruyu sormuyor, ama o anın nasıl görüneceğini ve hissettireceğini düşündü" dendi. Şu anda çiftimiz, ilk Sevgililer Günü'nü birlikte geçirebilmek için plan yapma konusunda yoğun programlarından ötürü zorluk yaşıyorlarmış
Travis sen var ya sen işini biliyorsun... Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tatlış ilişki sizce evliliğe gider mi? Yorumlarda buluşalım...❤️
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