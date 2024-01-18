Ünlü NFL Oyuncusu Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Evlenme Teklifi Edeceği İddia Edildi

Taylor'ı seviyormuş ve onunla bir gelecek görüyormuş romantik beyimiz. Bu yüzden nasıl bir yüzük olacağını en ince detayına kadar düşünmüş. 'Onun için klişe olmayan, daha çok benzersiz ve kendisiyle onu paylaşan bir şey olmasını istiyor, ki bu da sonsuzluğun gerçekten sonsuz olduğunu göstersin.'