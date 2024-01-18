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Ünlü NFL Oyuncusu Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Evlenme Teklifi Edeceği İddia Edildi

Ünlü NFL Oyuncusu Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Evlenme Teklifi Edeceği İddia Edildi

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 21:53

Kansas City Chiefs takımının başarılı oyuncusu Travis Kelce ve pop müziğin kraliçesi Taylor Swift'in ilişkisi fazla tatlı başlamıştı. Aynı Swift'in şarkı sözlerinde anlattığı hikayelerdeki gibi büyüleyiciydi. Gözde çiftimiz en son baktığımızda minnoş minnoş ilişkilerinin tadını çıkarıyorlardı. Konu ne ara evliliğe geldi? Detaylar aşağıda 👇👇👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Bildiğiniz üzere Travis Kelce başarılı bir amerikan futbolu oyuncusu ve bu aralar biraz yoğun.

Bildiğiniz üzere Travis Kelce başarılı bir amerikan futbolu oyuncusu ve bu aralar biraz yoğun.

Ama bu güzeller güzeli sevgilisi Taylor Swift'e zaman ayırmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki.

Ama bu güzeller güzeli sevgilisi Taylor Swift'e zaman ayırmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki.

Kelce, Swift'e henüz nişan teklif etmeyi düşünmese de, NFL yıldızı iç çemberinden nasıl bir 'özel' nişan yüzü tasarlayabileceği konusunda düşünmeye başlamış gibi görünüyor.

Kelce, Swift'e henüz nişan teklif etmeyi düşünmese de, NFL yıldızı iç çemberinden nasıl bir 'özel' nişan yüzü tasarlayabileceği konusunda düşünmeye başlamış gibi görünüyor.

Bir kaynak tarafından bildirilene göre ailesi ve arkadaşlarıyla yüzüğünün tasarımı hakkında konuşmuş.

Bir kaynak tarafından bildirilene göre ailesi ve arkadaşlarıyla yüzüğünün tasarımı hakkında konuşmuş.

Taylor Swift'in meşhur şarkısı 'Love Story' eşliğinde vermeyi planladığı elmas yüzüğünün 'sıradışı' olmasını istiyormuş. 🥰

Kelce'nin şimdiki düşüncesi, meşhur Super Bowl yüzüklerindeki bazı elmasları kullanmak ve yüzüğün bandına Swift'in şarkı sözlerinden yazdırmakmış.

Kelce'nin şimdiki düşüncesi, meşhur Super Bowl yüzüklerindeki bazı elmasları kullanmak ve yüzüğün bandına Swift'in şarkı sözlerinden yazdırmakmış.

Taylor'ı seviyormuş ve onunla bir gelecek görüyormuş romantik beyimiz. Bu yüzden nasıl bir yüzük olacağını en ince detayına kadar düşünmüş. 'Onun için klişe olmayan, daha çok benzersiz ve kendisiyle onu paylaşan bir şey olmasını istiyor, ki bu da sonsuzluğun gerçekten sonsuz olduğunu göstersin.'

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Bu kaynak verdiği bilgilere, "Şu anda ona evlilik teklifi etmeyecek, bu yüzden kimse bu konuda umutlanmasın, ama özel bir nişan yüzü için ne yapabileceğini ailesi ve arkadaşlarıyla konuştuğunu söyledi" diyerek ekleme yaptı.

Bu kaynak verdiği bilgilere, "Şu anda ona evlilik teklifi etmeyecek, bu yüzden kimse bu konuda umutlanmasın, ama özel bir nişan yüzü için ne yapabileceğini ailesi ve arkadaşlarıyla konuştuğunu söyledi" diyerek ekleme yaptı.

"Şu anda 'o' soruyu sormuyor, ama o anın nasıl görüneceğini ve hissettireceğini düşündü" dendi. Şu anda çiftimiz, ilk Sevgililer Günü'nü birlikte geçirebilmek için plan yapma konusunda yoğun programlarından ötürü zorluk yaşıyorlarmış

"Şu anda 'o' soruyu sormuyor, ama o anın nasıl görüneceğini ve hissettireceğini düşündü" dendi. Şu anda çiftimiz, ilk Sevgililer Günü'nü birlikte geçirebilmek için plan yapma konusunda yoğun programlarından ötürü zorluk yaşıyorlarmış

Çünkü şubat ayı, hem Taylor'ın Eras International turnesine geri döneceği hem de Travis ve takımının başka bir Süper Bowl zaferi için mücadele edeceği bol hareketli bir dönem olacak.

Travis sen var ya sen işini biliyorsun... Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tatlış ilişki sizce evliliğe gider mi? Yorumlarda buluşalım...❤️

Travis sen var ya sen işini biliyorsun... Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tatlış ilişki sizce evliliğe gider mi? Yorumlarda buluşalım...❤️

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