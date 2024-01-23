Sabancı Banı Yiyip Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel, Sanat Galerisinden Sonra Seramiğe Girişti!
Sabancı Banı Yiyip Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel, Sanat Galerisinden Sonra Seramiğe Girişti!
Hakan Sabancı'yla evlilik yolunda olduğu ve bu sebeple de ailenin kuralları gereği oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel, sanat galerisi paylaşımından sonra şimdi de seramiğe girişti... 🙈
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Uzun seneler önce, daha gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Erçel, o gün bugündür gündemden hiç düşmedi. Zaman içerisinde geçirdiği değişim, daimi tartışma konusu olan oyunculuk performansı ve özel hayatı derken, ne yapsa, ne giyse, kimi sevse olay oldu. Olmaya da devam edecek!
Yaklaşık bir buçuk yıl önce geçmiş aşklarının hepsine perde çekip Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan mesellerinden biri haline geldi biliyorsunuz.
Elbette Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve ikilinin halleri bunun en büyük sebeplerinden biriydi ama farklı sebepler de vardı...
Mesela uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü Bambaşka Biri dizisindeki oyunculuk performansı ve bir anda verdiği kızıl olma kararı gibi.
Kendisini taparcasına seven bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen bir yandan sürekli eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel, önce bir festivalde verdiği röportajda yediği linçten şikayet etmişti.
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Ardından da Hakan Sabancı'yla Bali tatili dönüşü sonrasında verdiği röportajda "Beni bir salın" siteminde bulunmuştu.
Fakat gün geçtikçe olaylar daha da ilginçleşmeye başladı. Normalde Instagram profilinde "oyuncu" yazan Hande Erçel, bir anda oyuncu ibaresini kaldırmaya karar verdi.
Üstelik sosyal medya hesabında sadece oyuncu kimliğinden vazgeçmedi, rol aldığı dizilere dair tüm paylaşımlarını da tek tek sildi kendisi. Hal böyle olunca, akıllara hemen kanıtlanamayan fakat bir şekilde herkesin benimsediği Sabancı ailesi kuralları geldi tabii.
Hande Erçel de dedikoduların hepsini duymuş da cevap veriyormuş gibi sanat galerisinde boy gösterdiği anlarda çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmesiyle beraber de "yalandan gösteriş" yorumları yağdı, Hande Erçel'in farklı bir imaj çizmeye çalıştığı düşünüldü.
Sanata soyunan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde de seramiğe giriştiği anları paylaştı. Elbette eline her şeyin yakıştığını düşünüp ölümüne Hande Erçel'i savunanlar oldu.
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Ama ardı ardına gelen "sanat aşkı" gönderilerinin göze batmaması mümkün değildi tabii ki! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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