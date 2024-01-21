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Sabancı Kuralları Gereği Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel'in Yeni 'Sanat' İmajı Olay Oldu!

Sabancı Kuralları Gereği Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel'in Yeni 'Sanat' İmajı Olay Oldu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.01.2024 - 20:38

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, Sabancı kuralları gereği oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Sevgilisinin desteğiyle kendisine sanat galerisi açacağı iddia edilen Hande Erçel'in sanat imajı sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel'i tanımayan bilmeyen yoktur.

Hande Erçel'i tanımayan bilmeyen yoktur.

2013 yılından itibaren televizyon ekranlarında yer alan Hande Erçel, birçok derece kazandığı güzellik yarışmalarıyla da güzelliğini herkese ispat etmişti.

2013 yılından itibaren televizyon ekranlarında yer alan Hande Erçel, birçok derece kazandığı güzellik yarışmalarıyla da güzelliğini herkese ispat etmişti.

Birçoğumuz Hande Erçel'i Güneşin Kızları dizisiyle tanıdı. Kendisi o günden beridir ekranlarda başrol!

Birçoğumuz Hande Erçel'i Güneşin Kızları dizisiyle tanıdı. Kendisi o günden beridir ekranlarda başrol!

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, oyunculuğuyla da sık sık dile düşüyordu.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, oyunculuğuyla da sık sık dile düşüyordu.

Son olarak geçtiğimiz hafta final yapan Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Hande Erçel'in hayatında bazı radikal değişiklikler meydana geldi.

Son olarak geçtiğimiz hafta final yapan Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Hande Erçel'in hayatında bazı radikal değişiklikler meydana geldi.
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Önce Sabancıların varisi Hakan Sabancı ile bir aşka yelken açan Hande Erçel, Bambaşka Biri dizisinin bitmesiyle sosyal medyasında oyunculukla ilgili tüm detayları kaldırmıştı!

Önce Sabancıların varisi Hakan Sabancı ile bir aşka yelken açan Hande Erçel, Bambaşka Biri dizisinin bitmesiyle sosyal medyasında oyunculukla ilgili tüm detayları kaldırmıştı!

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Sabancı banı yediği için oyunculuk kariyerini bitirdiği iddia edilen Hande Erçel'in, sevgilisinin desteğiyle sanat galerisi açacağı konuşuluyordu.

Sabancı banı yediği için oyunculuk kariyerini bitirdiği iddia edilen Hande Erçel'in, sevgilisinin desteğiyle sanat galerisi açacağı konuşuluyordu.

Hande Erçel ise bakıra boyattığı saçlarıyla yeni bir hayata yelken açtı. Kendisinin sanat galerisinden paylaştığı fotoğraflar ile adeta olay oldu!

Hande Erçel'in bu yeni imajı ve hayatı ise Yasemin Özilhan'a benzetildi.

Hande Erçel'in bu yeni imajı ve hayatı ise Yasemin Özilhan'a benzetildi.

Ve goygoycuların diline düştü!

Ve goygoycuların diline düştü!
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hande Erçel cidden oyunculuğu bırakmış olabilir mi?

Hande Erçel cidden oyunculuğu bırakmış olabilir mi?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!

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