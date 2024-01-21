Sabancı Kuralları Gereği Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel'in Yeni 'Sanat' İmajı Olay Oldu!

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, Sabancı kuralları gereği oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Sevgilisinin desteğiyle kendisine sanat galerisi açacağı iddia edilen Hande Erçel'in sanat imajı sosyal medyada gündem oldu.