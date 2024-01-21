Sabancı Kuralları Gereği Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel'in Yeni 'Sanat' İmajı Olay Oldu!
Sabancı Kuralları Gereği Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Hande Erçel'in Yeni 'Sanat' İmajı Olay Oldu!
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in, Sabancı kuralları gereği oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Sevgilisinin desteğiyle kendisine sanat galerisi açacağı iddia edilen Hande Erçel'in sanat imajı sosyal medyada gündem oldu.
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Hande Erçel'i tanımayan bilmeyen yoktur.
2013 yılından itibaren televizyon ekranlarında yer alan Hande Erçel, birçok derece kazandığı güzellik yarışmalarıyla da güzelliğini herkese ispat etmişti.
Birçoğumuz Hande Erçel'i Güneşin Kızları dizisiyle tanıdı. Kendisi o günden beridir ekranlarda başrol!
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, oyunculuğuyla da sık sık dile düşüyordu.
Son olarak geçtiğimiz hafta final yapan Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Hande Erçel'in hayatında bazı radikal değişiklikler meydana geldi.
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Önce Sabancıların varisi Hakan Sabancı ile bir aşka yelken açan Hande Erçel, Bambaşka Biri dizisinin bitmesiyle sosyal medyasında oyunculukla ilgili tüm detayları kaldırmıştı!
Sabancı banı yediği için oyunculuk kariyerini bitirdiği iddia edilen Hande Erçel'in, sevgilisinin desteğiyle sanat galerisi açacağı konuşuluyordu.
Hande Erçel'in bu yeni imajı ve hayatı ise Yasemin Özilhan'a benzetildi.
Ve goygoycuların diline düştü!
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hande Erçel cidden oyunculuğu bırakmış olabilir mi?
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