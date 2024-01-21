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David Beckham Üstsüz Girdiği Buz Gibi Soğuk Suyun İçindeyken Bile Görenlerin Ateşini Yükseltti!

David Beckham Üstsüz Girdiği Buz Gibi Soğuk Suyun İçindeyken Bile Görenlerin Ateşini Yükseltti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.01.2024 - 18:38

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Yakışıklılığı ve karizmasıyla tüm dünyanın içini kıpır kıpır yapan David Beckham, üstsüz girdiği buz gibi suyun içinde bile görenlerin ateşini yükseltti!

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David Beckham'ı överek vakit kaybetmeyeceğim; kendisi dünyanın en yakışıklı ve çekici erkeklerinden bir tanesi.

David Beckham'ı överek vakit kaybetmeyeceğim; kendisi dünyanın en yakışıklı ve çekici erkeklerinden bir tanesi.

Kendisi sadece yakışıklılığı ve başarılı kariyeriyle değil, gözlerden kalp çıkartan aile babası göreviyle de içimizi bi' hoş ediyor valla...

Kendisi sadece yakışıklılığı ve başarılı kariyeriyle değil, gözlerden kalp çıkartan aile babası göreviyle de içimizi bi' hoş ediyor valla...

25 yıllık eşi Victoria'ya duyduğu olağanüstü aşk da "Allah'ım bize de nasip et" dedirtiyor.

25 yıllık eşi Victoria'ya duyduğu olağanüstü aşk da "Allah'ım bize de nasip et" dedirtiyor.

Her gördüğünde bizim gibi içi kıpır kıpır olan Victoria ablamız, kocasının 'olaaaayyyy' olduğundan haberdar ve bununla gurur duyuyor. Bunu geçtiğimiz günlerde yaptığı bu paylaşımla anladık.

Her gördüğünde bizim gibi içi kıpır kıpır olan Victoria ablamız, kocasının 'olaaaayyyy' olduğundan haberdar ve bununla gurur duyuyor. Bunu geçtiğimiz günlerde yaptığı bu paylaşımla anladık.

Çünkü beyaz don anca David'in üstünde güzel durur...

David Efendi, bu sefer ise üstsüz girdiği soğuk suyla görenlerin ateşini yükseltti!

David Efendi, bu sefer ise üstsüz girdiği soğuk suyla görenlerin ateşini yükseltti!
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O anları "Bakım Pazarı. Bugün burası 3 derece, dinlenme günü için mükemmel. @victoriabeckham'dan sıcak çikolata istedim." diye paylaşırken hanımdan işittiği azar sonrası "Victoria 'Sihirli kelimeyi duymak istedi, LÜTFEN" şeklinde açıklamasını düzenledi. 😂

O anları "Bakım Pazarı. Bugün burası 3 derece, dinlenme günü için mükemmel. @victoriabeckham'dan sıcak çikolata istedim." diye paylaşırken hanımdan işittiği azar sonrası "Victoria 'Sihirli kelimeyi duymak istedi, LÜTFEN" şeklinde açıklamasını düzenledi. 😂

Gördüğünüz gibi David Beckham bile olsan hanımcı oluyorsun...

Victoria ise eşinin beyaz donuna gönderme yapmadan bırakmadı! 😂

Victoria ise eşinin beyaz donuna gönderme yapmadan bırakmadı! 😂

Peki siz David Beckham'ın 'bakım Pazarı'nı nasıl buldunuz?

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