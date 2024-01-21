David Beckham Üstsüz Girdiği Buz Gibi Soğuk Suyun İçindeyken Bile Görenlerin Ateşini Yükseltti!

Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaşan Alper Gezeravcı İlk Konuşmasını Yaptı: Yine "İstikbal Göklerdedir" Dedi

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