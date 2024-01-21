Güzel Olduğunu Her Fırsatta Dile Getiren İrem Derici, "Bu Kadar Güzel Olmak Yük" Dedi Yorumlar Gecikmedi
Güzel Olduğunu Her Fırsatta Dile Getiren İrem Derici, "Bu Kadar Güzel Olmak Yük" Dedi Yorumlar Gecikmedi
Yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Kendisine olan hayranlığından dolayı her fırsatta güzelliğini dile getiren İrem Derici, paylaştığı son pozlarına 'bu kadar güzel olmak da yük' notunu düştü, yorumlarda beraberinde geldi...👇
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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen İrem Derici, özel hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla da adından sıkça söz ettiriyor.
Ayrıca yaptığı dobra açıklamalar ve yeri geldiğinde dilinin ayarının olmaması ise İrem Derici'nin en sevilen ve samimiyetini gösteren özelliklerinden biri.
Bunların yanı sıra yaşadığı ilişkilerle de sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini bitirmişti.
Derici, Atakan Işıktutan ile olan ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı bildiğiniz gibi.
Şimdilerde konserden konsere koşuşturan İrem Derici, içi dışı bir insan olarak ön plana çıkıyor. Tabii durum böyle olunca ünlü şarkıcı en az bizim onu övdüğümüz kadar o da kendisini övüyor diyebiliriz.
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Her fırsatta güzelliğini dile getiren İrem Derici, geçtiğimiz gün sahne öncesi verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu pozlarıyla yine kendisini övmelere doyamadı diyebiliriz...😂
Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına "Yemin ederim bu kadar güzel olmak YÜK." notunu düştü...
Valla söz konusu İrem Derici olunca bize de "haklısın İrem" demekten başka bir şey düşmez...😂
1. Peki sosyal medya kullanıcıları da bizimle hemfikir mi? Hadi hep birlikte bakalım...👇
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