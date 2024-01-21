Güzel Olduğunu Her Fırsatta Dile Getiren İrem Derici, "Bu Kadar Güzel Olmak Yük" Dedi Yorumlar Gecikmedi

Yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Kendisine olan hayranlığından dolayı her fırsatta güzelliğini dile getiren İrem Derici, paylaştığı son pozlarına 'bu kadar güzel olmak da yük' notunu düştü, yorumlarda beraberinde geldi...👇