Tuğba Ekinci'den 'Arkadaşımın Sevgilisiyle Aşk Yaşarım' Diyen Melisa Döngel'e Sert Sözler
Tuğba Ekinci'den 'Arkadaşımın Sevgilisiyle Aşk Yaşarım' Diyen Melisa Döngel'e Sert Sözler
Oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda Eser Yenenler'in Youtube kanalına katılmış, 'Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşayabilirim' demişti. Bu itiraf, görenlere 'yok artık' dedirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda magazin muhabirleriyle röportaj yapan Tuğba Ekinci, Melisa Döngel'i bu açıklamalarından dolayı sert sözlerle eleştirdi.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tuğba Ekinci, yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri diliyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden.
Özellikle son dönemde magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda köpeği ile birlikte görüntülendi.
Magazin muhabirleriyle sohbet eden Tuğba Ekinci, yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son dönemde estetik haberleriyle ilgili konuşan Ekinci, "Türkiye'nin estetiksiz en güzel kadınıyım" diyerek diğer ünlü güzelleri yerden yere vurdu.
Ayrıca ünlü şarkıcı, Melisa Döngel'in birkaç ay önce katıldığı programda yaptığı açıklamaları da sert sözlerle eleştirdi.
Hatırlarsanız, Eser Yenenler'in Youtube kanalına konuk olan Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhabirler, Ekinci'ye Melisa Döngel'in bu sözlerini hatırlatınca "Ben arkadaşımın sevgilisine bakmam. Bakanın da beynini patlatırım." diyerek Döngel'i eleştirdi;
O anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın