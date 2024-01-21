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Tuğba Ekinci'den 'Arkadaşımın Sevgilisiyle Aşk Yaşarım' Diyen Melisa Döngel'e Sert Sözler

Tuğba Ekinci'den 'Arkadaşımın Sevgilisiyle Aşk Yaşarım' Diyen Melisa Döngel'e Sert Sözler

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 15:38

Oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda Eser Yenenler'in Youtube kanalına katılmış, 'Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşayabilirim' demişti. Bu itiraf, görenlere 'yok artık' dedirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda magazin muhabirleriyle röportaj yapan Tuğba Ekinci, Melisa Döngel'i bu açıklamalarından dolayı sert sözlerle eleştirdi.👇

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Tuğba Ekinci, yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri diliyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden.

Tuğba Ekinci, yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri diliyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden.

Özellikle son dönemde magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda köpeği ile birlikte görüntülendi.

Özellikle son dönemde magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda köpeği ile birlikte görüntülendi.

Magazin muhabirleriyle sohbet eden Tuğba Ekinci, yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son dönemde estetik haberleriyle ilgili konuşan Ekinci, "Türkiye'nin estetiksiz en güzel kadınıyım" diyerek diğer ünlü güzelleri yerden yere vurdu.

Magazin muhabirleriyle sohbet eden Tuğba Ekinci, yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son dönemde estetik haberleriyle ilgili konuşan Ekinci, "Türkiye'nin estetiksiz en güzel kadınıyım" diyerek diğer ünlü güzelleri yerden yere vurdu.

Ekinci'nin ünlü güzelleri hedef alarak yaptığı açıklamalardan bu içeriğimizde bahsetmiştik;

Ayrıca ünlü şarkıcı, Melisa Döngel'in birkaç ay önce katıldığı programda yaptığı açıklamaları da sert sözlerle eleştirdi.

Ayrıca ünlü şarkıcı, Melisa Döngel'in birkaç ay önce katıldığı programda yaptığı açıklamaları da sert sözlerle eleştirdi.

Hatırlarsanız, Eser Yenenler'in Youtube kanalına konuk olan Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti;

Hatırlarsanız, Eser Yenenler'in Youtube kanalına konuk olan Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti;

'Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm' demişti.

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Muhabirler, Ekinci'ye Melisa Döngel'in bu sözlerini hatırlatınca "Ben arkadaşımın sevgilisine bakmam. Bakanın da beynini patlatırım." diyerek Döngel'i eleştirdi;

Muhabirler, Ekinci'ye Melisa Döngel'in bu sözlerini hatırlatınca "Ben arkadaşımın sevgilisine bakmam. Bakanın da beynini patlatırım." diyerek Döngel'i eleştirdi;

'Ben arkadaşımın sevgilisine bakmam. Bakanın da beynini patlatırım. Onun beynini patlatmamışlar, daha denk gelmemiş. Çok ayıp şeyler. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma' yorumunda bulundu.

O anlar;

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