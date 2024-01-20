Seda Bakan'ın Tanga Giymiş Gibi Pantolonu, Görenlere "Lütfen Moda Olmasın" Diye Dua Ettirdi!

Güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan, sadece rol aldığı projelerle değil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda giydiği pantolonla dikkat çekti. Bakan'ın pantolonu adeta alay konusu oldu.👇