Seda Bakan'ın Tanga Giymiş Gibi Pantolonu, Görenlere "Lütfen Moda Olmasın" Diye Dua Ettirdi!
Seda Bakan'ın Tanga Giymiş Gibi Pantolonu, Görenlere "Lütfen Moda Olmasın" Diye Dua Ettirdi!
Güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan, sadece rol aldığı projelerle değil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda giydiği pantolonla dikkat çekti. Bakan'ın pantolonu adeta alay konusu oldu.👇
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En son Netflix'te 'Zeytin Ağacı' dizisinde rol alan yetenekli oyuncu Seda Bakan, hem başarısıyla hem de mütevazılığıyla adından söz ettiren bir isim.
2014 yılında Ali Erel'le dünyaevine giren Seda Bakan'ın Leyla isminde bir de kızı var.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Seda Bakan, özel hayatı ve paylaşımları ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay ailesiyle birlikte Londra'ya tatile giden Seda Bakan'ın eşarp taktığı fotoğraflar sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Son olarak Instagram hesabından "kızlar gecesi" notuyla paylaşım yapan Seda Bakan, giydiği pantolonla dikkat çekti.👇
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Güzel oyuncunun pantolonunu görenler gözlerine inanamadı... Kimisi "tanga mı giydin Seda" derken kimisi "lütfen bu pantolon moda olmasın" dedi...
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1. Seda Bakan'ın iç çamaşırına benzetilen pantolonuna kısa sürede yorum yağdı...👇
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Siz Seda Bakan'ın pantolonunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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