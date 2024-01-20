Koşun Kaos Var: Bir Araya Gelen Kerimcan Durmaz, Samet ve Tahsin Küçük Büyük Demet Akalın Dedikodusu Döndürdü
Koşun Kaos Var: Bir Araya Gelen Kerimcan Durmaz, Samet ve Tahsin Küçük Büyük Demet Akalın Dedikodusu Döndürdü
MasterChef All Star yarışmasının ikincisi olan Tahsin Küçük, Kerimcam Durmaz'ın Youtube kanalına konuk oldu. Programda İrem Derici'nin 'manav' kodundan yola çıkarak Demet Akalın'ı hedef gösteren sözlerde bulundu.👇
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TV8'de yayınlanan MasterChef All Star yarışmasını 2. olarak tamamlayan Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk oldu.
Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina ile birlikte hem yemek yapıp hem de birtakım açıklamalarda bulundu.
Samet Liçina, MasterChef yarışmacısı Tahsin'e "Biz seni severek izliyoruz. Ama ünlülerin de dahil olduğu hater tayfası var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun?" deyince Tahsin Küçük, bana bunlarla gelin diyerek içindekileri döktü;
Tahin Küçük sözlerinin devamında "Bir tane manav dükkanı aç sen, o dükkanda işin gücün yok bütün gün beni konuş. Manavı açıyor ama sergileyecek meyve sebze yok tabii. All Star'dan çürük meyveleri getir oraya onların da malzemesi yetmesin. Sonra sen gel bizi konuş" dedi. Bu tartışma yaratacak açıklamalar akıllara Demet Akalın'ı getirdi.
Tahsin Küçük, devamında "sen daha iki tane kelimeyi doğru yerleştirip tweet atamıyorsun. Biz bu kişiyle aynı kanaldayız " diyince bahsettiği kişinin Demet Akalın olduğu netleşti diyebiliriz.
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Kerimcan Durmaz ise MasterChef yarışmacısı Tahsin'in bahsettiği kişinin yıllardır küs olduğu ve adını bile anmak istemediği Demet Akalın olduğunu anlayınca "Şu an anladım. Biz söylemiyoruz bunlara Tahsin söylüyor." diyerek Akalın ile polemiğe girmek istemediğini açık açık belli etti...
O anlar;
1. Kaos yaratacak bu açıklamalar sosyal medyayı da epey karıştırdı. Hadi gelin, bu açıklamlar üzerine ne gibi yorumlar gelmiş birlikte bakalım.👇
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12. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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