Koşun Kaos Var: Bir Araya Gelen Kerimcan Durmaz, Samet ve Tahsin Küçük Büyük Demet Akalın Dedikodusu Döndürdü

'Tabii ki sevmeyen olabilir bilincindeyim. Oraya giderken herkes bana bayılacak, hayran kalacak diye bir derdim yoktu olmadı da hiçbir zamana. Ama nefretin sebepsiz oluşundan da nefret ediyorum. Malum bir kişi var mesela. Her gün yemeyip içmeyip benim hakkımda konuşuyor.'