Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Kaslı Vücuduna Övgüler Yağdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Kaslı Vücuduna Övgüler Yağdı!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, son paylaşımıyla gündem oldu. Sporunu ihmal etmeyen ünlü isim, formunu koruduğunu takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Can yakan paylaşıma kısa sürede yorum yağdı...👇
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Netflix yapımı olan 'Aşkın Kıyameti' filmindeki oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yiğit Kirazcı son dönemin popüler isimlerinden biri.
Ekranları kasıp kavuran Show TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde ise Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, bu dizideki performansıyla kalbimizi feth etmeye devam ediyor.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti sayesinde kariyerindeki başarısına başarı katan Kirazcı, ayrıca sosyal medyayada yakından takip ediliyor.
Karizmatikliği ile ön plana çıkan ünlü oyuncu, üstsüz bir fotoğraf paylaşarak adeta kas şov yaptı.
Kusursuz vücudu ile boy gösteren Yiğit Kirazcı, nabız yükselten pozu ile ortalığı ateşe verdi...🔥👇
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1. Sosyal medya kullanıcıları ise bu poza kayıtsız kalamadı...👇
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