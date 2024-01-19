Görüş Bildir
Haberler
Magazin
TikToker Elif Cihan "Eğer O Yorumlar Bana Gelseydi Kaldıramazdım" Diyerek Kimden Bahsetti?

TikToker Elif Cihan "Eğer O Yorumlar Bana Gelseydi Kaldıramazdım" Diyerek Kimden Bahsetti?

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 15:45

Tiktok'ta çektiği videolarla tanınan Elif Cihan, rahatsız olduğu bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Cihan, kendisi gibi sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan bir hemcinsinin dış görünüşünden dolayı linç yemesine dikkat çekti. İsim vermeden konu hakkındaki düşüncelerini paylaşan Elif Cihan'ın kimden bahsettiği ise belli oldu.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikToker Elif Cihan'ı tanımayanlarınız için kısaca bahsetmemiz gerekirse; kendisi daha çok TikTok'ta çektiği videolar ile belli bir kitleye ulaşmış bir isim.

TikToker Elif Cihan'ı tanımayanlarınız için kısaca bahsetmemiz gerekirse; kendisi daha çok TikTok'ta çektiği videolar ile belli bir kitleye ulaşmış bir isim.

Daha çok kozmetik ve makyaj malzemeleri üzerine videolar çeken Elif Cihan, kendisini rahatsız eden bir konuyu TikTok hesabından paylaştığı video ile dile getirdi.

Daha çok kozmetik ve makyaj malzemeleri üzerine videolar çeken Elif Cihan, kendisini rahatsız eden bir konuyu TikTok hesabından paylaştığı video ile dile getirdi.

Cihan, konuya "Bu kızı bence çoğumuz biliyoruzdur. Bu kız Instagram'da ve TikTok'ta makyaj yapıp paylaşıyor." diyerek giriş yaptı;

Cihan, konuya "Bu kızı bence çoğumuz biliyoruzdur. Bu kız Instagram'da ve TikTok'ta makyaj yapıp paylaşıyor." diyerek giriş yaptı;

'Bu kızın şöyle bir farkı var. Dış görünüşü yüzünden çok kötü yorumlar alıyor. Ben bu kız hakkında nötrüm. Çünkü hiç konuşarak videolar çekmediği için kendisini tanımıyorum. Ama bu kız bir linç yiyor bir linç yiyor...'

"Bu kızın Instagram'daki videolarına gidin bakın altına gelen yorumları okuyun hayatınızda okumadığınız kadar iğrenç şeyler okuyacaksınız."

"Bu kızın Instagram'daki videolarına gidin bakın altına gelen yorumları okuyun hayatınızda okumadığınız kadar iğrenç şeyler okuyacaksınız."

'Ya insanlar ne kadar kötü. Sadece dış görünüşü yüzünden yemediği hakaret, benzetilmediği şey kalmamış. Ama bu durum TikTok'ta çok farklı. Burada tatlı bir kitlesi var.'

Cihan, "Bir insan dişi yüzünden böyle bir eleştiriye maruz kalmayı hak eder mi?" diyerek sözlerine devam etti;

Cihan, "Bir insan dişi yüzünden böyle bir eleştiriye maruz kalmayı hak eder mi?" diyerek sözlerine devam etti;

'Yok işte 'şuranı değiştir! 'kaşlarını aldır!' Sana Ne! Bunları tabii ki kendi içinizde düşünebilirsiniz. Ama bu insan bunu okuyacak. Bunu nasıl yazabiliyorsunuz ya? Kötü yorum hak edecek bir sürü insan var gidin onlara yazın.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikToker, bu durumun kendisini aşırı gerdiğini ve eğer o yorumlar kendisine gelseydi kaldıramayacağını söyledi. Ayrıca ismini vermek istemediği hemcinsini, umursamazlığı ve bu linç karşısındaki gücünden dolayı tebrik etti.

TikToker, bu durumun kendisini aşırı gerdiğini ve eğer o yorumlar kendisine gelseydi kaldıramayacağını söyledi. Ayrıca ismini vermek istemediği hemcinsini, umursamazlığı ve bu linç karşısındaki gücünden dolayı tebrik etti.

Tabii Elif Cihan'ın bu açıklamasını gören TikTok kullanıcıları, bahsi geçen kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Kimisi de bu kişinin kim olduğunu tahmin ederek yorumlara yazdı.

Çoğu kullanıcı, bu kişinin Zehra Begüm Telkıran olduğunu iddia etti...👇

Çoğu kullanıcı, bu kişinin Zehra Begüm Telkıran olduğunu iddia etti...👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Tanımayanlar için bahsi geçen Zehra Begüm Telkıran.👇

Tanımayanlar için bahsi geçen Zehra Begüm Telkıran.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Zehra Begüm Telkıran, Instagram ve TikTok üzerinden yaptığı makyaj ve kombin videolarıyla ön plana çıkan bir isim.

Zehra Begüm Telkıran, Instagram ve TikTok üzerinden yaptığı makyaj ve kombin videolarıyla ön plana çıkan bir isim.

İşte sosyal medya hesabında paylaştığı videolardan biri;

Bu videonun altına gelen yorumlara bakınca iddia edilen kişinin gerçekten de Zehra Begüm Telkıran olma ihtimali güçleniyor...👇

Bu videonun altına gelen yorumlara bakınca iddia edilen kişinin gerçekten de Zehra Begüm Telkıran olma ihtimali güçleniyor...👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bulaşalım...

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bulaşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?