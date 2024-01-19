TikToker Elif Cihan "Eğer O Yorumlar Bana Gelseydi Kaldıramazdım" Diyerek Kimden Bahsetti?

'Bu kızın şöyle bir farkı var. Dış görünüşü yüzünden çok kötü yorumlar alıyor. Ben bu kız hakkında nötrüm. Çünkü hiç konuşarak videolar çekmediği için kendisini tanımıyorum. Ama bu kız bir linç yiyor bir linç yiyor...'