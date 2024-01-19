TikToker Elif Cihan "Eğer O Yorumlar Bana Gelseydi Kaldıramazdım" Diyerek Kimden Bahsetti?
TikToker Elif Cihan "Eğer O Yorumlar Bana Gelseydi Kaldıramazdım" Diyerek Kimden Bahsetti?
Tiktok'ta çektiği videolarla tanınan Elif Cihan, rahatsız olduğu bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Cihan, kendisi gibi sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan bir hemcinsinin dış görünüşünden dolayı linç yemesine dikkat çekti. İsim vermeden konu hakkındaki düşüncelerini paylaşan Elif Cihan'ın kimden bahsettiği ise belli oldu.👇
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TikToker Elif Cihan'ı tanımayanlarınız için kısaca bahsetmemiz gerekirse; kendisi daha çok TikTok'ta çektiği videolar ile belli bir kitleye ulaşmış bir isim.
Daha çok kozmetik ve makyaj malzemeleri üzerine videolar çeken Elif Cihan, kendisini rahatsız eden bir konuyu TikTok hesabından paylaştığı video ile dile getirdi.
Cihan, konuya "Bu kızı bence çoğumuz biliyoruzdur. Bu kız Instagram'da ve TikTok'ta makyaj yapıp paylaşıyor." diyerek giriş yaptı;
"Bu kızın Instagram'daki videolarına gidin bakın altına gelen yorumları okuyun hayatınızda okumadığınız kadar iğrenç şeyler okuyacaksınız."
Cihan, "Bir insan dişi yüzünden böyle bir eleştiriye maruz kalmayı hak eder mi?" diyerek sözlerine devam etti;
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TikToker, bu durumun kendisini aşırı gerdiğini ve eğer o yorumlar kendisine gelseydi kaldıramayacağını söyledi. Ayrıca ismini vermek istemediği hemcinsini, umursamazlığı ve bu linç karşısındaki gücünden dolayı tebrik etti.
Çoğu kullanıcı, bu kişinin Zehra Begüm Telkıran olduğunu iddia etti...👇
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Tanımayanlar için bahsi geçen Zehra Begüm Telkıran.👇
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Zehra Begüm Telkıran, Instagram ve TikTok üzerinden yaptığı makyaj ve kombin videolarıyla ön plana çıkan bir isim.
İşte sosyal medya hesabında paylaştığı videolardan biri;
Bu videonun altına gelen yorumlara bakınca iddia edilen kişinin gerçekten de Zehra Begüm Telkıran olma ihtimali güçleniyor...👇
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