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Selda Bağcan'ın Başı Dolandırıcılarla Derde Girdi: "Ne Kadar Param Olduğunu Söylemiş Bulundum"

Selda Bağcan'ın Başı Dolandırıcılarla Derde Girdi: "Ne Kadar Param Olduğunu Söylemiş Bulundum"

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 11:56

Usta sanatçı Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde telefonla kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oluyordu. İki kere benzeri bir olay yaşayan Bağcan, 'bu kez usta dolandırıcıların eline düştüm' dedi. 👇

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Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında yaptığı şarkılarla adı ülke sınırlarını aşan Selda Bağcan'ı tanımayanımız ve şarkılarını dinlemeyenimiz yoktur.

Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında yaptığı şarkılarla adı ülke sınırlarını aşan Selda Bağcan'ı tanımayanımız ve şarkılarını dinlemeyenimiz yoktur.

Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selda Bağcan, kendilerine polis süsü veren dolandırıcıların hedefi oldu.

Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selda Bağcan, kendilerine polis süsü veren dolandırıcıların hedefi oldu.

Namı her ne kadar ülkemizin sınırlarını aşmış olsa da kendisini telefonla arayan dolandırıcılar henüz kimi aradıklarını bilmiyordu...

Namı her ne kadar ülkemizin sınırlarını aşmış olsa da kendisini telefonla arayan dolandırıcılar henüz kimi aradıklarını bilmiyordu...

Sanatçı, bu tarz bir olayın 3’üncü kez başına geldiğini söyleyerek bu kez usta dolandırıcılara denk geldiğini "Çok organize olmuşlardı. Az kalsın kandırılacaktım. Bu sefer çok korktum" sözleriyle dile getirdi;

“9 Ocak günü telefon geldi. Sekreter olduğunu söyleyen birisi, beni şefine bağladı. Sanki karakoldan arıyormuş gibiydiler. Şef öyle sert bir tarzda konuşuyordu ki gerçekten polis zannettim. Bana ‘Adınıza 16 banka hesabı açılmış ve yurtdışına kara para yolluyorlarmış’ dedi.'

"Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı."

"Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı."

'Soru sormaya başladı ve ‘Memleket bizim neyimiz?’ dedi. Ben de ‘Anamız’ dedim. Gündemde bu kadar kara para aklama olayı dönerken, düşünebiliyor musunuz Selda Bağcan’ın da adının böyle anıldığını? Ödüm patladı, çok korktum.'

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"Sonra telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Hatta altınların yarısını da evime getirmişler."

"Sonra telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Hatta altınların yarısını da evime getirmişler."

‘Kimse Selda Bağcan kimliğini görüp de kuyumcu soyduğuna inanmaz’ dedim. Konuşmanın sonuna doğru dolandırıcı olduklarını anladım. Ama bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim. Az daha beni de faka bastırıyorlardı, az kalsın beni de kandıracaklardı.” ifadelerini kullanarak dolandırıcıların elinden son anda kurtulduğunu açıkladı.

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