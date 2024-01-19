Selda Bağcan'ın Başı Dolandırıcılarla Derde Girdi: "Ne Kadar Param Olduğunu Söylemiş Bulundum"
Selda Bağcan'ın Başı Dolandırıcılarla Derde Girdi: "Ne Kadar Param Olduğunu Söylemiş Bulundum"
Usta sanatçı Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde telefonla kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oluyordu. İki kere benzeri bir olay yaşayan Bağcan, 'bu kez usta dolandırıcıların eline düştüm' dedi. 👇
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Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında yaptığı şarkılarla adı ülke sınırlarını aşan Selda Bağcan'ı tanımayanımız ve şarkılarını dinlemeyenimiz yoktur.
Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selda Bağcan, kendilerine polis süsü veren dolandırıcıların hedefi oldu.
Namı her ne kadar ülkemizin sınırlarını aşmış olsa da kendisini telefonla arayan dolandırıcılar henüz kimi aradıklarını bilmiyordu...
Sanatçı, bu tarz bir olayın 3’üncü kez başına geldiğini söyleyerek bu kez usta dolandırıcılara denk geldiğini "Çok organize olmuşlardı. Az kalsın kandırılacaktım. Bu sefer çok korktum" sözleriyle dile getirdi;
"Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı."
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"Sonra telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Hatta altınların yarısını da evime getirmişler."
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