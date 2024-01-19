Selda Bağcan'ın Başı Dolandırıcılarla Derde Girdi: "Ne Kadar Param Olduğunu Söylemiş Bulundum"

‘Kimse Selda Bağcan kimliğini görüp de kuyumcu soyduğuna inanmaz’ dedim. Konuşmanın sonuna doğru dolandırıcı olduklarını anladım. Ama bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim. Az daha beni de faka bastırıyorlardı, az kalsın beni de kandıracaklardı.” ifadelerini kullanarak dolandırıcıların elinden son anda kurtulduğunu açıkladı.