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Bir Maşallahınızı Alırız 🧿 Fenerbahçe'nin Başarılı Futbolcusu Fred Rodrigues İkinci Kez Baba Oldu!

Bir Maşallahınızı Alırız 🧿 Fenerbahçe'nin Başarılı Futbolcusu Fred Rodrigues İkinci Kez Baba Oldu!

Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
19.01.2024 - 01:36

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred, en mutlu günlerinden birini yaşadı. İkinci kez baba olan Fred'in aile fotoğrafı gözlerinizden adeta kalpler çıkaracak!

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Fenerbahçe taraftarının gözdesi Fred bu kez futboldaki yüksek performansıyla değil, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Fenerbahçe taraftarının gözdesi Fred bu kez futboldaki yüksek performansıyla değil, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Dünya tatlısı bir oğulları olan Fred ve Monique çifti bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Dünya tatlısı bir oğulları olan Fred ve Monique çifti bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Bu tatlı aileye yeni bir üye daha geldi, Rodrigues çiftinin bir erkek bebekleri daha oldu!

Bu tatlı aileye yeni bir üye daha geldi, Rodrigues çiftinin bir erkek bebekleri daha oldu!

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyurulan bu mutlu habere göre güzel aile bebeklerine kavuşmuşlar 😍

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyurulan bu mutlu habere göre güzel aile bebeklerine kavuşmuşlar 😍

Bento bebeğe sağlıklı ömürler, bu güzel aileye de sonsuz mutluluklar dileriz!

Bento bebeğe sağlıklı ömürler, bu güzel aileye de sonsuz mutluluklar dileriz!

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